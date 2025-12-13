CHP’li Erol: Elazığ Belediyesi’ndeki akaryakıt alımındaki usulsüzlük iddiaları araştırılmalı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP'li Elazığ Belediyesi’nde akaryakıt alımları üzerinden yüksek tutarlı usulsüzlükler yapıldığı yönünde basına yansıyan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Elazığ Belediyesi tarafından idari sürecin başlatıldığının açıklanmasını değerlendiren Erol, iddiaların boyutu ve olası kamu zararının büyüklüğü dikkate alındığında konunun tüm yönleriyle ele alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İddialara konu olan yüksek miktardaki akaryakıt usulsüzlüklerinin belediye yönetimi tarafından fark edilmemiş olmasının ciddi bir denetim zaafına işaret ettiğini kaydeden Erol, bu durumun belediyeye bağlı diğer birimler ve şirketlerde de benzer uygulamaların yaşanmış olabileceğine dair şüpheleri artırdığını dile getirdi.

Erol, belediyeye bağlı tüm birim ve şirketlerin geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişlerinin görevlendirilmesi çağrısında bulundu. Erol, bağımsız, şeffaf ve kapsamlı bir teftiş ve denetim sürecinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gürsel Erol, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.