CHP’li Genç: "Enflasyon düşmüyor, maaşlar baskılanıyor"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranlarının resmi enflasyonun bile altında kaldığını belirterek, "Bu tablo bize şunu gösteriyor: Enflasyon düşmüyor, sadece maaşlar baskılanıyor. Enflasyonu düşük göstermek bütçeyi rahatlatabilir ama mutfağı rahatlatmaz" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan enflasyon oranlarının emekli ve memur maaşları ile kira artışları gibi temel kalemleri doğrudan etkilediğini belirterek, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), tarafından açıklanan enflasyon oranı ile TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı arasındaki makasın, gelirlerin korunması açısından önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Genç, enflasyon rakamlarının sadece bir istatistik değil, doğrudan ücretleri ve yaşam koşullarını belirleyen bir araç haline geldiğini belirterek, "Bugün emekliye verilen yüzde 12,19’luk zam, bırakın gerçek enflasyonu, TÜİK’in kendi açıkladığı enflasyonun bile çok gerisindedir. Bu tablo bize şunu gösteriyor: Enflasyon düşmüyor, sadece maaşlar baskılanıyor" ifadesini kullandı.

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,60’lık artışın da alım gücünü korumaktan uzak olduğunu belirten CHP’li Genç, "Resmi enflasyon yüzde 30,89 iken maaşlara yüzde 18 zam yapmak, daha yılın başında memurun cebinden para eksiltmek demektir. Bu zam değil, kontrollü yoksullaştırmadır" değerlendirmesini yaptı.

Kira artış oranlarına da değinen Genç, ücret artışları ile kira zamları arasındaki farkın barınma sorununu derinleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kira tavanı yüzde 34,88 olarak belirleniyor ama emeklinin, memurun geliri bu hızda artmıyor. Geliri en fazla yüzde 18 artan bir memurun, kirası yüzde 35 artıyorsa burada açık bir denge bozukluğu vardır. Vatandaş geçinemediği için borçlanıyor. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 5 trilyon 859 milyar liraya çıkmış durumda. Borçlar bir yılda yüzde 49 artmış. Bu, halkın refah içinde yaşadığını değil, ayakta kalmaya çalıştığını gösteriyor. Vatandaş borçla dönerken bankalar 11 ayda 842 milyar lira kâr açıklıyor. Bu tablo, enflasyonun kim için düşük, kim için yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor. TÜİK’e göre bile her beş kişiden biri yoksul. Türk-İş’e göre açlık sınırı 30 bin lirayı aşmış durumda. Buna rağmen emekli maaşları, asgari ücret ve memur gelirleri bu rakamların çok altında kalıyor. Bu veriler, Türkiye’de çalışmanın ve emekli olmanın artık yoksulluktan kurtulmaya yetmediğini gösteriyor. Enflasyonu düşük göstermek bütçeyi rahatlatabilir ama mutfağı rahatlatmaz."