CHP’li Genç üreticileri dinledi: “Üreterek battık”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Nevşehir’de patates üreticilerinin sorunlarını dinledi. "Üreterek battık" diyen patates üreticileri, artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle üretimden çekilme noktasına geldiklerini belirtti. Tarım sektörünün hızla artan kredi borcuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genç, "Sadece 4 yılda tarım sektörünün borcu yaklaşık 4 katına çıkarken, 2022’den bu yana artış 1 trilyon TL’yi aştı. Bu artış, çiftçinin her gün yaklaşık 700 milyon TL, saatte ise yaklaşık 30 milyon TL yeni borç yüküyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Çiftçi artık üretmek için değil, borcunu çevirebilmek için mücadele ediyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Nevşehir’de patates üreticileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Üreticilerin artan maliyetler, düşen ürün fiyatları ve borç yükü altında ezildiğini belirten Genç, yaşananların "tarımda sürdürülemez bir tabloya" dönüştüğünü vurguladı.

Bir patates üreticisi yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"8 lira maliyeti olan patatesi, 2 liraya hatır münasip sattık. Depoda 200 ton satacağım patatesi, 100 ton sattım. Geçen sene 11 liraya aldığım gübre, 22 bin lira şimdi o da yok, karaborsa. Ne olacak bu çiftçinin hali, nasıl ekim-dikim yapacağım ben? Bıraktık. Gidelim depoları açalım, hayvan da yemeyecek artık. Atması da bir maliyet. Çöpe bile atamıyoruz, o da bir maliyet. Yazık yani, ekemeyeceğim ben. Üreterek battık. Nasıl yapacağım ben bu çiftçiliği? Her şey bitti. 75 lira mazot, ben bugün 2 ton mazot alsam 150 bin lira. Elektrik yine öyle, perişanız."

CHP’li Aşkın Genç ise bölgenin tarımsal önemine dikkati çekerek, "Nevşehir patatesin merkezi, Türkiye’nin büyük çoğunlukla patatesi bu bölgede üretilir. İşte patates üreticisi bir abimizin feryadı. İktidar yetkilileri inşallah duyar bu feryadı" dedi.

"BORÇ KATLANDI, ÜRETİCİ AYAKTA KALAMIYOR"

Genç, sahadaki bu tabloyu verilerle de destekleyerek tarım sektöründeki borç yüküne işaret etti. Tarım sektörünün kredi borcunun geldiği noktanın alarm verdiğini belirten Genç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2022’de 328,9 milyar TL olan tarım kredisi borcu; 2023’te 590,4 milyar TL’ye, 2024’te 868,6 milyar TL’ye, 2025’te 1 trilyon 239,4 milyar TL’ye, 2026 Şubat itibarıyla ise 1 trilyon 323,3 milyar TL’ye yükseldi. Sadece 4 yılda tarım sektörünün borcu yaklaşık 4 katına çıkarken, 2022’den bu yana artış 1 trilyon TL’yi aştı. Bu artış, çiftçinin her gün yaklaşık 700 milyon TL, saatte ise yaklaşık 30 milyon TL yeni borç yüküyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Çiftçi artık üretmek için değil, borcunu çevirebilmek için mücadele ediyor."

"MALİYETLER YÜKSELİYOR, ÜRETİCİ FİYAT BELİRLEYEMİYOR"

Tarımda yaşanan krizin bir diğer boyutunun ise maliyet artışları olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Tarımsal girdi fiyatları Şubat 2026’da aylık yüzde 3,1 arttı. Son bir yıldaki maliyet artışı yüzde 31,55 oldu. Mart ve nisan aylarında özellikle gübre ve enerji fiyatlarındaki artışın çok daha yüksek olduğu biliniyor. Buna karşın üretici ürününü maliyetinin çok altında satmak zorunda kalıyor. Tarlada maliyet artıyor ama ürün fiyatını çiftçi belirleyemiyor. Aradaki fark üreticiyi batırıyor."

"ÜRETİCİ ÜRETİMDEN ÇEKİLİRSE GIDA KRİZİ KAÇINILMAZ"

Nevşehir’deki tabloyu "yalnızca patates meselesi değil, Türkiye tarımının genel krizi" olarak değerlendiren Aşkın Genç, üreticinin üretimden çekilme noktasına geldiğini vurguladı. Genç, "Bugün 'ekemeyeceğim' diyen çiftçi yarının gıda krizinin habercisidir. Çiftçi üretimden çekilirse bunun bedelini sadece üretici değil, 86 milyon vatandaş öder. Bu feryat duyulmazsa yarın sofralarda ürün bulmak daha büyük bir sorun haline gelir" diye konuştu.