CHP’li Gezmiş: İlaç krizinin nedeni kur farkı

BirGün/ANKARA

CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Sağlık Bakanlığı’nın, “İlaç Yok Hattı” uygulamasına sert tepki göstererek, yaşanan ilaca erişim krizinin sorumlusunun eczacılar değil, sürdürülemez ilaç fiyatlandırma politikaları olduğunu ifade etti.

Gezmiş, Türkiye’de giderek derinleşen ilaç yokluğuna dair yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “İlaç Yok Hattı” uygulamasının sorunu çözmekten uzak olduğunu belirtti. Yaşanan sorunun temelinde, uzun süredir uygulanan yanlış ve sürdürülemez ilaç fiyatlandırma politikalarının bulunduğunu ifade eden Gezmiş, “İlaç yokluğunun temel nedeni, mevcut fiyatlandırma modelinin ekonomik gerçeklerle uyumsuzluğudur” değerlendirmesinde bulundu.

KUR KRİZİN ANA SEBEBİ

İlaç fiyatlarının hesaplandığı Euro kuru ile gerçek piyasa kuru arasındaki farka dikkat çeken Gezmiş, gerçek Euro kurunun 51,46 TL olmasına karşın ilaç fiyatlandırmasında 25,33 TL’nin esas alındığını hatırlattı.

CHP’li Gezmiş açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kanser, hormon, antibiyotik ve psikiyatri ilaçları başta olmak üzere birçok hayati ilaca erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde her 100 yeni tedavinin ortalama 46’sına erişim sağlanabilirken, Türkiye’de bu oranın yalnızca yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Bu durum bilimsel değil, tamamen tercih edilen yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Yerli ilaç sanayi desteklenmeli ve geliştirilmelidir. ‘İlaç Yok Hattı’ uygulamasıyla eczanelerdeki stokların görülerek yönlendirme yapılması, eczacıları haksız ithamlarla karşı karşıya bırakacaktır. Emanete alınmış ilaçlar, MEDULA sistemine henüz düşmemiş ürünler ve yarım kalan reçeteler nedeniyle eczacılarla hastalar karşı karşıya gelebilir, şiddete varan gerginlikler yaşanabilir.

Eczacının temel görevi ilacı erişilebilir kılmaktır. Sahada ilacı arayan, alternatifleri sorgulayan, hekimle iletişim kuran ve hastasını mağdur etmemek için çaba gösteren eczacılar yanlış ithamlara maruz kalabilir.”