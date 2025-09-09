CHP’li Göçmen: “Devlet emlakçıya döndü, 6 bin 334 taşınmaz satıldı”

CHP’li Kuşadası Belediyesi Meclis üyesi Hasan Göçmen, AKP hükümetinin yaptığı taşınmaz satışlarında 2021'den bu yana ciddi artış yaşandığını belirterek, “Devlet adeta bir emlakçı haline geldi. Bugüne kadar satışı yapılan taşınmaz sayısı 6 bin 334’e ulaştı” dedi.

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi Meşelikuyu mevkisindeki kentin tek sulak alanı olan Kocagöl’ün yanındaki araziler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ticaret-turizm alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol olarak ilan edildi. Arazilerin imara açılmasına çevreciler tepki gösterdi.

Kentteki 12 çevreci derneğin temsilcileri, Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda Belediye Meclis üyeleri Hayati Atlı ve Hasan Göçmen ile bir araya gelip, karara itiraz etmek için izlenecek hukuki yolu konuştu.

Toplantıda Hasan Göçmen de çevrecilere sunum yaptı. Göçmen, hükümetin, Türkiye’de ekonomik krizin yoğunlaşmaya başladığı 2021'de 187 milyon dolar, 2022’de 441 milyon dolar, 2023’te 179 milyon dolar, 2024’te 121,3 milyon dolar, 2025 yılının ilk 3 ayında ise 237 milyon 476 bin dolarlık arazi satışı gerçekleştirdiğini, 6 bin 334 araziyi satan hükümetin, 5 milyar 110 milyon 343 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.

"İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KOLAYLIKLA YAPILIYOR"

Hükümetin bütçe açığını bu yolla kapatmaya çalıştığını söyleyen Hasan Göçmen, "Devlet adeta bir emlakçı haline geldi. Özelleştirme kapsamına alınan her araziyle ilgili imar planı ve imar planı yapma değişikliği yetkisi Özelleştirme Başkanlığı, onaylama yetkisi de Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde bulunuyor. Bu yetki dağılımı sayesinde rant açısından kritik bölgelerdeki imar planı değişiklikleri kolaylıkla yapılabiliyor” diye konuştu.