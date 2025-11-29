CHP’li Gökan Zeybek: CHP’nin oyu yüzde 40’larda olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Lideri Özgür Özel’in 39’uncu Olağan Kurultay’daki konuşmasında verdiği mesajları BirGün’e değerlendirdi.

Özel’in, “Bu kurultay, muhalefetteki son kurultay olacak” sözlerini yineleyen Zeybek, “CHP artık yüzde 20 ile yüzde 25 oranlarına sıkışmış bir parti olmayacak” dedi.

CHP’nin, “Toplumun farklı kesimlerine güven veren bir parti” olduğunun altını çizen Zeybek, Özel’in konuşması ile “CHP’nin alışılagelmiş muhalefet olgusunun” tümüyle yerle bir edildiğini vurguladı.

Zeybek, kurultay konuşmasını, “Bir iktidar partisinden beklenen değerli bir konuşma” olarak nitelendirdi.

"İŞBİRLİKÇİLERE YOK OLUŞ KONUŞMASI"

CHP’nin yeni dönemde yüzde 40’larda oy oranına takip olduğunu kaydeden Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel başkanımız bu yüzden tüm kadroları yargı sopasıyla belediyeler ve parti üzerinde yürütülen dayatmalara karşı yürümeye davet etti. Genel başkanımız, ‘Müesses nizamla işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan aranacaktır’ dedi. Genel başkanımız son zamanlarda CHP’li belediyelere karşı girişilen operasyonlara karşı iş birliği içinde olan kadrolar için bir yok oluş konuşması yaptı. Onları tarihin çöp sepetine yolladı. Bu iktidarla iş birliği yaparak siyasette var olmaya çalışan varsa, artık tarih olmuştur."