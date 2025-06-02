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CHP’li Gökan Zeybek'ten İzmir'deki greve ilişkin açıklama

CHP'li Gökan Zeybek, İzmir'de 23 bin işçinin çıktığı greve ilişkin yaptığı açıklamada, "Amacımız, yaklaşan bayram öncesinde durumu çözüme kavuşturmaktır" dedi.

Güncel
  • 02.06.2025 15:59
  • Giriş: 02.06.2025 15:59
  • Güncelleme: 02.06.2025 16:11
Kaynak: Haber Merkezi
CHP’li Gökan Zeybek'ten İzmir'deki greve ilişkin açıklama
Fotoğraf: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev 5'inci gününde devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir’de yaşanan grev sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Güzel İzmir'imizde yaşanan grev sürecine ilişkin; başından bu yana saygı ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Sağduyulu ve yapıcı yaklaşım bu sürecin en önemli unsuru. Amacımız, yaklaşan bayram öncesinde durumu çözüme kavuşturmaktır. Talepleri gözeterek, toplumsal barışı ve çalışma huzurunu korumak temel ilkemiz. Kalıcı ve adil bir mutabakata ulaşacağımıza inanıyoruz."

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