CHP’li Gökçek: Yoksulluk ve gıda krizi çocukları bodur bırakıyor

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Türkiye'de gıda enflasyonu ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin sonucu olarak çocukların yetersiz beslenmesinin yol açtığı bodurluk sorununun araştırılması talebiyle Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu. Gökçek, "Meclis bir an evvel bebeklerde ve çocuklarda yetersiz beslenme sorununu gündeme almalı, uzmanların, konunun paydaşlarının dile getirdiği çözüm önerilerini hızla hayata geçirmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Ali Gökçek, Meclis Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesi ile çocuklarda beslenme yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluk dönemi bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin şekillendiği en önemli dönem. Ancak son yıllarda şiddetini giderek artıran derin yoksulluk, günden güne ağırlaşan ekonomik kriz ve yarattığı koşullar çocukların sağlıklı beslenmeleri ve gelişmelerinde ciddi bir engel haline gelmiş, çocuklar arasında bodurluğun artış gösterdiği uzmanlarca sıklıkla dile getirilir olmuştur. Çocukların sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmemeleri, yoksulluk, sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimdeki güçlükler ve sosyoekonomik koşullar; zayıflık, bodurluk, fazla kiloluk ve obezite gibi farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına ve bu sorunların derinleşmesine neden oluyor. Bodurluk, yalnızca çocukların fiziksel gelişimlerini değil; aynı zamanda zihinsel kapasitelerini, eğitim başarılarını ve ilerleyen yıllarda istihdama, iş gücüne katılımlarını da olumsuz etkiliyor. Bu durum, ülkemizin gelecekteki ekonomik, sosyal ve beşerî kalkınmasına zarar veriyor."

"GIDA FİYATLARI DİZGİNLENEMİYOR"

Gökçek, ülkede gıda fiyatlarında yaşanan tırmanışın derin yoksulluk kıskacındaki ailelerin ve bu ailelerdeki çocukların sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini ciddi şekilde tehlikeye soktuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada yıllık gıda enflasyonu yüzde 3,36 iken, Türkiye'de yüzde 36,06. İstatistiklerle Çocuk 2024 verilerine baktığımızda, maddi yetersizlikler nedeniyle çocukların günde en az bir kez taze sebze ve meyve tüketimi yapamadığı hanehalkı oranı yüzde 10, günde en az bir kez et, tavuk veya balık içeren yemek tüketemeyen hane halkı oranı yüzde 23,1. TÜRK-İŞ verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 27 bin 970 lira, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 91 bin 109 liradır. Yani 22 bin 104 lira olan asgari ücret açlık sınırının çok altında kalmaktadır. Bu da bebeklerde ve çocuklarda telafisi mümkün olmayacak yetersiz beslenme sorunlarına yol açıyor."