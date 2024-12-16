CHP’li Gülcan Kış'tan iktidara bütçe tepkisi: “Tasarruf nerede?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmekte olan 2025 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin hükumetin tasarruf söylemlerini eleştirdi.

Kış, Kasım ayında 16,6 milyar TL, Ocak-Kasım döneminde ise toplamda 1 trilyon 276 milyar TL’ye ulaşan bütçe açığının, mali disiplin söylemleriyle büyük bir çelişki içinde olduğunu ifade etti.

2023 yılıyla kıyaslandığında bütçe açığının 532 milyar TL arttığını vurgulayan CHP’li Gülcan Kış, bu tablonun mali disiplinin iflas ettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

“Tasarruf nerede?” diye soran Gülcan Kış, hükümetin bu bütçe tablosu karşısında ekonomiyi halkın sırtına yüklediğini dile getirdi. “Eğer bu tasarrufsa, tasarruf yapılmasaydı ülkenin ne hale geleceğini düşünmek istemiyoruz” dedi.

“HALKTAN ALIP FAİZE ÖDÜYORLAR”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bütçe giderlerindeki artışa dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bütçe giderleri geçen yıla göre %42,5 artmış durumda. Ancak yatırımlara ayrılan kaynaklarda %82,1 gibi dramatik bir azalma var. Sermaye transferlerini azaltarak halkın geleceğini ipotek altına alıyorsunuz. Faiz harcamaları ise bir yılda %54,6 artışla 146 milyar TL’ye çıktı. Halktan alıp faize ödeyen bir anlayış nasıl tasarruf yaptığını iddia edebilir?”

“VERGİ YÜKÜ VATANDAŞI EZİYOR”

Vergi gelirlerindeki artışın dolaylı vergilere dayandığını ifade eden Gülcan Kış, “Vergi gelirleri geçen yıla göre %22,6 arttı. Bu artışın büyük bölümü halkın cebinden çıkan ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergilerden kaynaklanıyor. Ancak buna rağmen bütçe açığı kapanmıyor. Hükümetin bu tabloyu tasarruf olarak sunmaya çalışması halkın aklıyla alay etmektir” dedi.

“ŞATAFAT VE İSRAF SONA ERDİRİLMELİ”

CHP’li Gülcan Kış, saray harcamaları ve lüks makam araçlarına da dikkat çekerek, “Asıl tasarruf, gereksiz harcamaların ve israfın önlenmesiyle yapılır. Sarayın şatafatlı harcamalarını kısıyor musunuz? Lüks makam araçlarını azaltıyor musunuz? Yoksa tasarruf dediğiniz şey, vatandaşın sırtına bindirdiğiniz daha fazla vergi ve daha az hizmet mi?” diye sordu.

“GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR”

Son olarak Gülcan Kış, “Bu hükümetin bütçe politikası, halkı vergilere boğarak büyüyen açığı kapatmaya çalışan bir kriz yönetiminden ibarettir. Ancak bu sürdürülebilir değil. Bizler halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Geçim yoksa seçim var” diyerek hükümetin ekonomi yönetimini sert bir dille eleştirdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’ın konuşması, muhalefet sıralarından alkış alırken iktidar kanadından eleştirilere neden oldu.