CHP’li Gülcan Kış: “Yönetemiyorsunuz, gerçekler gün gibi ortada!”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Meclis’e sunulan emekli maaş kesintisi düzenlemesi ve 2026’da yürürlüğe girecek Türkiye Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında çalışan maaşlarından yapılacak zorunlu kesintilere sert tepki gösterdi.

Gülcan Kış, “Emekliyi açlığa mahkûm eden iktidar, şimdi de çalışanı soyacak bir sistem getiriyor. Ülke yönetmek yerine vatandaşın cebine çökmeyi marifet sayıyorlar,” dedi.

“SATTINIZ, YEDİNİZ, ŞİMDİ VATANDAŞIN CEBİNE ÇÖKTÜNÜZ!”

Gülcan Kış, hükümetin yıllardır uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ülkeyi iflasa sürüklediğini, buna rağmen faturanın hâlâ vatandaşa kesildiğini vurguladı:

“100 yıllık fabrikaları, kurumları, bankaları sattınız; ülkenin tüm üretim damarlarını kuruttunuz. Etibank’tan Sümerbank’a, TEKEL’den SEKA’ya, Telekom’dan limanlara kadar sattığınız her şeyin bedelini şimdi halk ödüyor.

Üretimi bitirdiniz, planlamayı yok ettiniz, liyakati tasfiye ettiniz. Şimdi de çözümü, halkın maaşından kesinti yapmakta buldunuz. Sattınız, yediniz; hesabı vatandaşa ödetiyorsunuz!”

“‘DEVLETİ KÜÇÜLTÜYORUZ’ DİYEREK İKTİDARA GELDİNİZ, HALKIN UMUDUNU KÜÇÜLTTÜNÜZ.

AKP, 22 yıllık iktidarında ülkeyi üreten bir ekonomi modelinden borçla dönen bir sisteme sürükledi. Üretmeden tüketen, ithalatla yaşayan bir ekonominin faturasını şimdi çalışanla emekliye kesiyorlar.”

“AÇLIK SINIRI 28 BİN, MAAŞ 14 BİN… ŞİMDİ BİR DE KESİNTİ GELİYOR!”

CHP’li Gülcan Kış, iktidarın emekliyi “açlığa mahkûm ettiğini” belirterek Meclis’e sunulan yeni düzenlemeyi eleştirdi:

TBMM Genel Kurulu’na sunulan yasa tasarısı, prim borcu bulunan yaklaşık 1,2 milyon emeklinin maaşından yüzde 25’e kadar kesinti yapılmasını öngörüyor.

“14 bin liralık maaşla geçinemeyen emekli zaten açlık sınırının yarısında yaşıyor. Şimdi bir de prim bahanesiyle maaşına el konuluyor. Bu vicdani değil, adil hiç değil,” dedi.

“TASARRUF DEĞİL, SOYGUN: MAAŞLARDAN %3 ZORUNLU KESİNTİ GELİYOR!”

Gülcan Kış, 2026’da yürürlüğe girecek Türkiye Emeklilik Sistemi (TES) düzenlemesini de sert sözlerle eleştirdi.

Yeni sistemle çalışanların net maaşlarından %3 zorunlu kesinti, işverenlerden %1 katkı, devletten ise %30 prim desteği yapılacak.

Sistemden çıkış 10 yıl boyunca mümkün olmayacak.

“Asgari ücret 22 bin lira, açlık sınırı 27 bin 970 TL, yoksulluk sınırı 91 bin TL. Vatandaş zaten geçinemiyor. Şimdi maaşına %3 kesinti koymak, ‘tasarruf’ değil, soygunun yeni adıdır.”

“SARAY İKTİDARININ YENİ EKONOMİ MODELİ: EMEKLİNİN CEBİNE ÇÖKMEK!”

Gülcan Kış, iktidarın 22 yıldır ülkeyi üretimden kopardığını, şimdi de “saray harcamalarını finanse etmek için” vatandaşa yöneldiğini söyledi:

“Merkez Bankası rezervleri eksiye düştü, 128 milyar dolar buharlaştı, Varlık Fonu’yla kamu kurumları ipotek altına alındı.

Bu halkın vergileriyle kurulan kurumları sattınız, şimdi de maaşlara göz diktiniz.

Saray iktidarının yeni ekonomi modeli budur: Emeklinin cebine çökmek!”

“GERÇEKLER GÜN GİBİ ORTADA: YÖNETEMİYORSUNUZ!”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, halkın artık bu yükü taşıyamayacağını belirterek iktidara sert sözlerle yüklendi:

“Emekliyi, memuru, asgari ücretliyi yoksulluğa mahkûm ettiniz. Vatandaşın cebinde beş kuruş kalmadı, borcu katlandı, alım gücü eridi. Yönetemiyorsunuz, gerçekler gün gibi ortada. Sizde istifa erdemi sizde yok biliyoruz ama, bari affınızı dileyin!”

“BU DÜZEN, HALKI DEĞİL, SARAYI YAŞATIYOR”

Gülcan Kış, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Cumhuriyet’in 100 yıllık emeğini, üretim mirasını, kamu kurumlarını birer birer yok ettiniz. Bu ülkenin işçisi, emeklisi, memuru artık dayanacak gücü kalmadı. Bu düzen halkı değil, sarayı yaşatıyor. Halkın sırtından inin artık!”