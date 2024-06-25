CHP’li Gülizar Biçer Karaca ameliyat oldu
CHP’li Gülizar Biçer Karaca, geçirdiği Covid-19 sonrası gelişmiş bir akciğer kistinin alınması için ameliyat oldu.
HABER MERKEZİ
TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bugün sabah Ankara’da akciğer ameliyatı oldu. Karaca’nın pandemi döneminde geçirdiği Covid sonrası gelişmiş bir akciğer kisti, torakoskopik işlemle alındı.
Aynı gün içinde takibi yoğun bakımda yapılan Karaca'nın, doktorların gözleminin ardından tedavisine servis odasında devam edildiği öğrenildi.
Doktorları tarafından Biçer Karaca’ya 4-5 günlük bir hastane yatış süresi planlandı.