CHP’li Günaydın: Bize kimse hayvan öldürtemez, direneceğiz!

TBMM’de gazeteciler ile bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sokak hayvanları ile ilgili düzenleme ve ÖMK başta olmak üzere, yurttaşın itiraz ettiği her düzenlemeye karşı duracaklarını kaydetti. Çalışma koşulları nedeniyle Meclis’teki gerginliğin tırmandığını ifade eden Günaydın, “Saat başı yumruklu kavga yaşanan Meclis, etkin bir Meclis olamaz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gazeteciler ile bir araya geldi.

TBMM’de gerçekleşen buluşmada, "Yerel Seçim Sonrası Türkiye" konulu sunum yapan Günaydın, parlamento muhabirlerinin gündeme sorularına da yanıt verdi. CHP’ye yönelik, “İç kavga” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Günaydın, “Belediyeler Birliği seçimlerinde en ufak bir tartışma duydunuz mu? Ekrem Bey TBB’ye, Mansur Bey ise Tarihi Kentler Birliği’ne başkan oldu. Tüm belediye başkanlarımız da süreçte elini taşın altına koydu. CHP, kavga ettiğinde kaybeden bir parti. Dolayısıyla kimsenin birbiriyle kavga etmediği bir ortam oluşturuyoruz” dedi.

Günaydın, Meclis’in insani olmayan koşullarda çalıştırıldığının altını çizdi. AKP’nin tüm itirazlara karşın TBMM’ye taşıdığı ve sokak köpeklerinin katledilmesini öngören yasa teklifine karşı direneceklerini kaydeden Günaydın, “Bize kimse hayvan öldürtemez. Biz bunu yapmayacağız” diye konuştu. Günaydın, sahipsiz sokak hayvanları sorununun insani yöntemlerle çözülebileceğini ifade etti.

GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMASI

CHP’li Günaydın, “Parti içinde bir genel başkanlık tartışması var mı?” sorusunu ise “CHP’de bir yönetilme sorunu, genel başkanlık tartışması yok” ifadesiyle yanıtladı. Partinin tüzük kurultayına yönelik hazırlıklara devam ettiğini vurgulayan Günaydın, “Tüzüğe yönelik yapılacak her çalışmayı takdirle karşılarız” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim tartışmalarına da değinen Günaydın, erken seçim talebinin sokakta yükselmesi durumunda CHP’nin sokağın sesine kulak vereceğini dile getirdi. Türkiye’nin en temel alanlarda geriye gittiğinin altını çizen Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erken seçim kararı için 360 milletvekili gerekiyor. TBMM’de CHP milletvekili sayısı 128. Erken seçim kararını son altı bir yılda getirmeye çalışırsanız aslında Erdoğan’ın adaylığının önünü açarsınız. Ama Türkiye’de ciddi bir ekonomik kriz var. Sokak, ‘Erken seçim’ derse buna kayıtsız kalamayız. Yerel seçimlerden bugüne mitingler düzenliyoruz. Yarın bir seçim olsa CHP, birinci parti olacak güçtedir.”

AKP DE MEMNUN DEĞİL

Günaydın, 1 Temmuz’da kapanması gerekirken AKP’nin kararı ile çalışma süresi uzatılan Meclis’teki yasama faaliyetlerine yönelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Haziran ayında, ‘Takvimin sıkışacağını hissediyoruz’ dedik. Bize geçen hafta tasarruf paketi, vergi paketi, Yargı Paketi, Ticaret Kanunu, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Sokak Hayvanları Kanunu’nu getireceklerini söylediler. İtiraz ettik ancak ısrarla hepsini Meclis’e taşıdılar. ÖMK’de kesinlikle olumlu bir tavrımız yok. AKP, gerçek bir uzlaşma istiyorsa TBMM’nin çalışma süresini böyle daraltmamalı. Her saat başı yumruklu kavganın çıktığı Meclis, etkin bir Meclis değildir. AKP grubunun da bu süreçten memnun olmadığını, çalışma koşullarından şikayet ettiğini duyuyoruz.”