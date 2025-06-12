CHP’li Günaydın, 'ilk kez paylaşıyorum' diyerek anlattı: "Ferdi Başkan'a soruşturma açılacağı duyumları geliyordu"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında soruşturma ve kovuşturma çalışması olduğuna ilişkin duyumlar aldığını açıkladı.

Tele1’e konuk olan Günaydın, CHP'ye yapılan peş peşe operasyonlar kapsamında, Zeyrek hakkında da bir çalışma yürütüldüğünü söylediği açıklamasında "Buna ilişkin duyumlar geliyordu, buna ilişkin raporlar dolanıyordu ortalıkta" dedi.

Günaydın söz konusu iddialarla ilgili şu bilgileri verdi:

“İlk kez paylaşıyorum, Ferdi Başkan'a bile, bir soruşturma kovuşturma sürecinin başlayabileceğini ben hissediyordum. Yani buna ilişkin duyumlar geliyordu, buna ilişkin raporlar dolanıyordu ortalıkta, öyle bir dalga dalga gelmek istiyorlar ki CHP ve belediyelerinin üzerine, radara Ferdi Başkan'ın da takılma olasılığı, o kervana onun da katılma olasılığı vardı.

Vatandaş şunu gösterdi, biz bu başkanın da arkasındayız. Kalabalığı gördünüz. Allah herkese uzun ömür versin ama herkese de böyle bir uğurlama nasip etsin.

Bir laf var ya insan mezara yalnızca haysiyet götürüyor diye. Çok doğru. Mezara belediye başkanı olarak gitmiyorsun ya da mal mülk ile gömülmüyorsun, haysiyetin çok açık bir göstergesidir. Sağcısı solcusu, kadını erkeği, çocuğu yaşlısı, evladının arkasından başkanın arkasından ağladı. Nurlar içerisinde yatsın, onu hiç unutmayacağız. CHP Genel Merkezi'ne de bugün dev bir posteri asıldı. O hep bizle beraber olmaya devam edecek.

Bir ülkenin durumu insanların nasıl öldüğü ile anlaşılır. Koskoca belediye başkanı inanılmaz şekilde hayatını kaybetti. Orada bir havuz odası var. Elektrik akımı var. Oranın yüksek nemli bir bölge olması, o halde bütün o tesisatın o neme ve sıcaklığa dayanıklı olması lazım.”