CHP’li Günaydın: TRT’nin iftiralı yayınları serbest, protesto edilmesi yasak

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın TRT Binası’na yapmak istediği yürüyüşün polis tarafından engellenmesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergilerimizle çalışan devlet televizyonu TRT’nin yandaşlığı aşan iftira yayını yapması serbest, bu tutumun protesto edilmesi yasak” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, Ekrem İmamoğlu ve İBB duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması talebiyle Akmerkez önünden başlayarak TRT Ulus binası önüne yapacağı yürüyüş çevik kuvvet ve TOMA'lar tarafından engellendi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaşanan bu engellemeye sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. Günaydın paylaşımında şunları kaydetti:

"Vergilerimizle çalışan devlet televizyonu TRT’nin yandaşlığı aşan iftira yayını yapması serbest, bu tutumun protesto edilmesi yasak.. Yasaklarınızla birlikte ve hep beraber, tarihin çöplüğüne gideceksiniz.."