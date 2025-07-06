CHP’li Gürer: Destek verilmezse üretici arazisini satmak zorunda kalacak

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu üyesi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Burdur Yeşilköy’de üreticileri dinledi. Üreticiler, "Devletimizden destek bekliyoruz. Destek alamazsak arazimizi satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, TBMM Zirai Don Komisyonu olarak, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Niğde, Karaman, Kayseri, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat, Düzce, Burdur, Isparta illerinde köy ve kasabalarda yerinde incelemeler yaptıklarını, Burdur ilinde düzenlenen çalıştayda çok yönlü sorunların ele alındığını, illerde vali ve il tarım ile ilgili bürokratlar, TARSİM yetkilileri, oda, dernek, birlik başkanları ile görüşüldüğünü bildirdi.

İncelemeler kapsamında Burdur’un Yeşilköy’ünde don felaketinden etkilenen üreticilerle görüşen Gürer, meyveciliğin yaygın yapıldığı bölgede, donun, birçok üründe ciddi hasara yol açtığını belirterek, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledi.

Gürer, "Eğer destek olmazsa gelecek yılda bahçelere bakım yapma şansları yok. Ayrıca esnafın, işletmecinin, ihracatçının da bu konuda yaşadığı sorunlar için çözüm üretilmesi ihtiyaç" dedi.

Ömer Fethi Gürer’e, 72 yaşındaki bir üretici, bugüne kadar böyle bir doğa olayıyla hiç karşılaşmadığını belirterek, "Oldu da böyle bu şekilde hiç olmadı" diye konuştu. Ürün olmadan nasıl geçindiklerini soran Gürer, üreticiden, "Vallahi hazır varsa ondan, olmazsa bir şey yok. Veresiye ile yaşıyoruz şu anda" yanıtını aldı.

Üretici, zarar gören ürünleri sıralarken, "Vişnesi, elması, kirazı, cevizi, kayısımız öyle, eriklerimiz öyle, yani mağduruz" ifadelerini kullandı.

TARSİM’den destek alıp almadıklarını soran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e üretici, "Şu ana kadar TARSİM incelemelerde bulundu. Bir kısım TARSİM sigortası yaptırdı. Onu da çiçek olduğu dönemde yoğun dolu oldu, o dolu da kalan ürünü bitirdi. TARSİM de bir miktar bize bedel ödeyecek" diye konuştu.

Bir diğer üretici ve işletmeci ise "Biz vatandaşın, köylünün ürünlerini işletmemizde depoluyoruz. Şimdi depoya konacak ürün yok. Şu anda işletme kapalı. Yani işletmede ürün olmadığı için işletmeye mal gelmedi" bilgisini verdi.

"KREDİ DESTEĞİ YOK, BANKAYA BORÇLUYUZ"

Ömer Fethi Gürer’in "herhangi bir kredi desteği sağlandı mı?" sorusuna, "Hayır. İşletme olarak öyle bir şey yok" yanıtını veren üreticiler, banka borçlarının sorulması üzerine de "Herkesin var. Hepimiz bankaya borçluyuz. Vallahi nasıl ödeyeceğini vatandaş bilemiyor işte. Çaresine bakacak yani. Bahçe vardı, onu satayım diyor. Devletimizden destek bekliyoruz. Destek alamazsak arazimizi satışa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

CHP’li Ömer Fethi Gürer, yaşanan bu tablonun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yapılması gereken, acil olan, Kasım ayını beklemeden çiftçilerimize mutlak surette uğradıkları zarar ziyan da değerlendirilerek destek verilmeli. Bu desteğin, kredilerin ek kredi sağlanmasının ötesinde mutlak surette mevcuttaki kredi borçları en az 3 yıl süreyle ötelenmeli. Faizler silinmeli. Eğer destek olmazsa gelecek yıl bahçelere bakım yapma şansları yok. Ayrıca esnafın, işletmecinin, ihracatçının da bu konuda yaşadığı sorunlar için çözüm üretilmesi ihtiyaç" değerlendirmesini yaptı.