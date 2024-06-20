CHP’li Gürer, Et ve Süt Kurumu için Meclis araştırması istedi

Et ve Süt Kurumu'nun faaliyetlerine yönelik Meclis araştırması isteyen CHP'li Gürer, hazırladığı önergeyi imzaya açtı. Gürer, 2022 yılı faaliyet raporunun kamuoyuna sunulmamasını eleştirerek, "ESK'nin bu yasal zorunluluğu süreci içinde yerine getirmemesi, kurumun kamuoyuna karşı sorumluluğunu ihlal ettiği açıkça görülmektedir" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) faaliyetlerine yönelik Meclis araştırması için hazırladığı önergeyi imzaya açtı.

"Et ve Süt Kurumu, et ve süt piyasalarının düzenlenmesi, kalite ve güvenliğin sağlanması, üretici ve tüketicinin korunması gibi önemli görev ve sorumluluklara sahip" diyen Gürer, 2022 yılı faaliyet raporunun kamuoyuna sunulmaması ve bu hususta yaşanan olumsuz gelişmelerin kamuoyu gündemine taşındığını hatırlattı.

"KURUM SORUMLULUĞUNU İHLAL EDİYOR"

Et ve Süt Kurumu tarafından 2023 yılına ait faaliyet raporu yayımlanmış olmasına rağmen, 2022 yılı faaliyet raporunun süreci içinde yayımlanmamış olmasını eleştiren Gürer, "Kamu kurumlarının faaliyetlerini belgelemesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi, demokratik toplumların işleyişinde temel bir unsur olarak kabul edilir. Dolayısıyla, ESK'nin bu yasal zorunluluğu süreci içinde yerine getirmemesi, kurumun kamuoyuna karşı sorumluluğunu ihlal ettiği açıkça görülmektedir. Bu durum, kamu kaynaklarının kullanımı ve karar alma süreçlerinin şeffaflığını tehlikeye atmakta ve kamuoyunun güvenini sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

Gürer, "Bilgi edinme hakkı, vatandaşların kamusal süreçler hakkında bilgi sahibi olma ve katılımını sağlama konusundaki temel bir gereksinimdir. Bu nedenle, kamu kurumlarının taleplere açık ve net bir şekilde yanıt vermesi, hesap verebilirliğin sağlanması ve toplumsal güvenin artırılması için önemlidir" dedi.