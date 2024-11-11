CHP’li Gürer: İktidar raftaki gıda fiyatı yükselişini hesaplamadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın raflardaki gıda fiyatlarında yaşaan artışı hesaplamadığını belirterek "Yanlış yönetimin bedelini halk ödüyor. Geçim ayazı kış ayazı gibi üşütecek. Bahara kadar yaşam daha zorlaşacak. Borç ödemede vatandaşın soluğu daralacak" dedi.

CHP’li Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, 3 trilyon 674 liraya yükselen bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ile vatandaşların borçla yaşar duruma geldiğini vurguladı.

Bireysel kredilerin bakiyesinin 25 Ekim – 2 Kasım arasında 16,6 milyar lira artarak 1 trilyon 951 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesinin ise 46,6 milyar lira artarak 1 trilyon 723 milyar liraya kadar tırmanmasının borçlanmanın durmadan devam ettiği gösterdiğini ifade eden Gürer, tüketicilerin bankalara borçlarının 2023 yılı sonuna göre 946 milyar lira (yüzde 34,7 oranında) arttığını kaydetti. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesinin 393 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesinin ise 553 milyar lira (yüzde 47,2) artış kaydettiğini aktardı.

Gürer, şöyle devam etti:

"Vatandaş ödeme güçlüğüne düşünce icralar da artıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise son haftada da 4 milyar lira artarak 95,5 milyar liraya kadar yükseldi.Her hafta bu artış devam ediyor.Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana 50,1 milyar liralık (yüzde 110,7 oranında) artış yaşandığı verilerde görülüyor. Bankalar zaman zaman bu borçları düşük bir karşılıkla varlık yönetim şirketlerine devrettikleri için gerçek rakam bundan çok daha yüksek olduğu da ifade ediliyor. Ülkeyi 22 yıldır yöneten siyasi iktidar ülkeyi borç batağına soktu. Esnafta, çiftçide, çalışanda borçlanarak yaşamını sürdürüyor.

143 MİLYAR LİRAYA YAKIN İCRALIK KREDİ BORCU

Borcu olmayan çok sınırlı kesim kaldı. Sürekli zam ve vergiler artarken vatandaş geliri de sürekli daralıyor. Ödeme güçlüğü de giderek yaygınlaşıyor. Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 200,6, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 64,7 oranında artış olduğu verilerde yer alıyor. Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporu’na göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 47 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 143 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor.

"GEÇİM AYAZI KIŞ AYAZI GİBİ ÜŞÜTECEK"

Vatandaşların, bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarının toplamı 3,79 trilyon lirayı buluyor. Veriler de gösteriyor ki borçlanmalar sürecek. Fiyatlar artacak. Yeni zam ve vergiler de gelecek ve bu kış zor geçecek. Geçim ayazı kış ayazı gibi üşütecek. Bahara kadar yaşam daha zorlaşacak. Borç ödemede vatandaşın soluğu daralacak."