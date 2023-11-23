CHP’li Gürer: Köylerde artık 10 yaşında çocuklar madde bağımlısı oluyor

CHP'li Ömer Fethi Gürer, “Bugün, köylerde artık 10 yaşında çocuklar madde bağımlısı olmuş, dağılan aileler var, yıkılan yuvalar var, yoksulluktan intihar edenler var. 5 milyona yakın insana yardım verilmesine rağmen, bu anlamda yoksulluk derinleşiyorsa demek ki bir yanlış yapılıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde söz aldı. Gürer, şunları söyledi:

“Bakınız ‘güçlü birey’, ‘güçlü kadın’, “güçlü aile’, ‘güçlü Türkiye’ kulağa çok hoş geliyor ama yoksullaşan birey, şiddete uğrayan kadın, dağılan aile ve madde bağımlısı gençlik; bunlarsa Türkiye için ne yazık ki herkesin düşünmesi gereken konular.

Sayın Bakan, bu koşullarda Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun iyi olduğu söylemek mümkün değil. Bugün, köylerde artık 10 yaşında çocuklar madde bağımlısı olmuş, dağılan aileler var, yıkılan yuvalar var, yoksulluktan intihar edenler var. 5 milyona yakın insana yardım verilmesine rağmen, bu anlamda yoksulluk derinleşiyorsa demek ki bir yanlış yapılıyor.

Bakınız, köylerde okullar kapanınca kız çocukları taşımalı eğitime tabi tutuldu, bunun yansıması ise ya kırsaldan göç ya da kız çocuğunun okumaması. Buna yönelik bir proje bugüne kadar geliştirilmedi. Son dönemlerde köy ortaokulları dahi kapanıyor, kız çocukları okullaşma oranı da bu bağlamda düşüyor. Verilerin sağlıklı olarak kullanılmadığı alana gittiğimiz zaman gördüğümüz gerçek.”