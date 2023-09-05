CHP’li Gürer: Kredi kartı borçları yılbaşından beri yüzde 98 arttı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların bir hafta içinde bankalara bireysel kredi ve kredi kartı bakiyesi olarak 40 milyar 500 milyon lira daha borçlandığını, kredi kartı borçlarının ise yılbaşından beri yüzde 98 attığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik sorunlar nedeniyle yurttaşların kredi borçlarının giderek arttığını söyledi. Verilere göre bankaların 7 aylık kârının 293,4 milyar lirayı aştığını anlatan Gürer, bankaların elde ettiği kârın geçen yılın aynı dönemine yüzde 41,2 arttığını belirtti

Kredi kartı borçlarının yılbaşından bu yana ise yüzde 98 oranında arttığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yılın ilk 7 ayında tüketici kredilerindeki artış oranının ise yüzde 31,6 olduğuna işaret etti.

BANKALARA BORÇLAR ARTIYOR

Yurttaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 18 - 25 Ağustos haftasında 40,5 milyar lira artarak 2 trilyon 374 milyar liraya kadar tırmandığını aktaran Ömer Fethi Gürer, beklenenin aksine faiz oranlarında yaşanan yükseliş nedeniyle tüketici kredisi kullanımının azalmadığını, düşük gelir ve yüksek fiyat artışlarının kredi kartı borçlarındaki yükselişin sürmesine yol açabileceğini ifade etti.

KREDİ KARTI BORCU BİR HAFTADA 25 MİLYAR LİRA ARTTI

Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 15,5 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 25 milyar liralık artış yaşandığına işaret eden Gürer, “Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 31,6 oranında artarak 1 trilyon 474 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 98 oranında artarak 901 milyar liraya yükseldi” diye konuştu.

BANKALARIN KÂRI YÜZDE 41,2 ARTTI

Bankacılık sektörünün bu yılın ilk yedi aylık dönemindeki kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,2 oranında artarak 293,4 milyar liraya yükseldiğini belirten Fethi Gürer, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan kredi borçlarının, bu yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 37,4 (781 milyar lira) artarak 2,9 trilyon liraya yükseldiğini vurguladı.

YURTTAŞLAR 171,2 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDEDİ

Yurttaşların, bu yıl ocak-temmuz döneminde kredi kartı ve bireysel krediler nedeniyle bankalara ödediği faizin geçen yıla göre yüzde 79,7 oranında artarak 171,2 milyar liraya ulaştığını da belirten Fethi Gürer, vatandaşların geçen yıl aynı dönemde 95,3 milyar lira faiz ödediğini hatırlattı.

İCRA DAİRELERİNE YENİ GELEN DOSYA SAYISI ARTTI

1 Ocak- 1 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 artarak 9 milyon 307 bine yükseldiğini aktaran CHP Milletvekili Gürer, “Ayrı dönemde aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin de etkisiyle 10 milyon 883 bin dosya da sonuçlandı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 708 bin oldu” değerlendirmesinde bulundu.