CHP’li Gürer: Küçük aile tipi işletmelerin patatesi hayvan yemi oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek "O patatesler hayvan yemi olarak kaldı" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Alay kasabasında patates üreticilerini ziyaret ederek yaşadıkları sorunları dinledi.

Üreticilerin karşılaştıkları zorluklara dikkati çeken Gürer, ''Yılbaşında Adana’da turfanda patatesi zirai don vurunca, depolardaki patateslerin bir kısmı hareket gördü. Ancak tüccarların daha iyi koşullarda muhafaza edilen patates alması, küçük aile tipi işletmelerin patatesi depoda kalmasına neden oldu. O patatesler hayvan yemi olarak kaldı. Büyükşehirlerde kilosu en az 20 liradan, marketlerde 35-40 liraya kadar çıkan patates de kamucu bir yaklaşımla soruna bakılmaması ürünün gıda ürünü olarak tüketimini olanaklı kılmadı'' dedi.

''TMO MÜDAHALE ETMELİYDİ''

Gürer, üreticilerin sorunlara kaşrı yalnız bırakıldığını belirterek bu yıl patates üreticilerinin ekim döneminde geçen yıla kıyasla daha fazla zorluk yaşayacağını ifade etti. Tohumluk patatesin fiyatının arttığını, ancak üretilen ürünün değer bulmadığını vurgulayan Gürer, patateslerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti Gürer, bu duruma devletin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla müdahale etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

''TMO bu ürünleri alıp sağlıklı biçimde muhafaza etseydi, hem vatandaş uygun fiyatlı patates yiyecekti hem de üretici mağdur olmayacaktı. Tüccarın elinde bırakılan piyasa nedeniyle tüccar, işine gelen ürünü işine gelen fiyattan alıyor, stokluyor ve piyasaya uygun fiyatta satarak para kazanıyor. Ama üretici, ‘Bu patatesin tamamı artık satılamayacağı için hayvan yemi olacak,’ diyor. Bu ise milli servetin israfı anlamına geliyor. Patatesin tohumunu 15-20 bin TL’ye alıyorsunuz, ama patatesi 1 liraya satamayınca çöp oluyor. Bu olacak iş mi? Vatandaş markette 30-40 liraya patates almak zorunda kalıyor, ama üretici 1 liraya bile satamıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı durumu sadece seyrediyor. Eğer TMO, üç ay önce bu patatesleri alsaydı, hem üretici kazanırdı hem de patates çöpe gitmezdi.''

"ÇÜRÜYEN PATATESİ DEPODAN ÇIKARMAKTA MALİYET"

Patates üreticisi Hacı Mehmet Gezerkaya, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

''Bu yıl 700 ton patates yetiştirdim. Ancak tarlada sadece 200 tonunu satabildim, geriye kalanını depoladım. Şimdi bu depodaki patatesi tüccar gelip almadı. 3-4 liraya verdim, ama alan olmadı. Şu anda kilosu 1 liradan bile satılmıyor. Patates depoda kaldı ve şu an hayvanlara yedirmek üzere bekliyor. Patates hayvan yemi oldu; çöpe çıktı. Şu anda da yenilecek bir halde değil. Bu yüzden hayvan yemi olarak ayrıldı. Alay kasabasında hâlâ 6-7 bin ton civarında satılmayan patates var. Tüccardan başka satabileceğimiz bir yer yok. Fiyatlar biraz canlanmaya başladığında hemen ithalat yapılıyor, fiyatlar tekrar düşüyor. Bu da zarar üstüne zarar getiriyor. Burası patates üretim bölgesi, burada herkes geçimini patatesle sağlıyor. Patatesi depolamamız maliyet; şimdi çöp olunca depodan çıkarmamız da ayrı bir maliyet. Çıkarmak için işçi gideri var. 200 ton patatesi depodan çıkarmak için en az 200 bin lira gider. Para kazanmayı geçtik artık zarar üstüne zarar ediyoruz. Banka borçlarımız da katlanıyor. Devletten çiftçinin banka kredilerini faizsiz bir şekilde ertelemesini istiyoruz, yoksa kimse işin içinden çıkamaz. Herkesin bankalara kredi borcu var. Aksi takdirde hacizler, icralar başlar. Tüm çiftçilerin borcu var. Bakanımız geçen gün geldi ama bir depoya bile girmedi. Bakanlar sadece büyük şirketlerle muhatap oluyor. Bizi kimse görmüyor.''