CHP’li Gürer: Seçim bir an önce yapılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemizin hayrına olmadı. Sorunları katladı. En kısa süre de parlamenter sisteme geri dönülmelidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de çeşitli ilçe ve beldelerde ziyaretlerde bulundu. Gürer, Çamardı, Bor, Altunhisar ve Çiftlik ilçeleri ile Çardak, Kitreli, Hacıbeyli, Dikilitaş, Tepeköy, Hasaköy ve Bademdere köylerini, ayrıca Dündarlı ve Alay kasabalarını ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakır, Dündarlı Belediye Başkanı Adem Şahin ile Bor, Çiftlik, Çamardı ve Altunhisar CHP ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Gürer, vatandaşlarla kahvehanelerde buluştu.

"YÖNETEMEME SORUNU ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri pazar yerlerinde de esnaf ve vatandaşla buluşan Gürer, ülkede sorunların çözüm için bir an önce seçime gidilmesi gerektiği söyledi. Gürer, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemizin hayrına olmadı. Sorunları katladı. En kısa süre de parlamenter sisteme geri dönülmelidir. Çarşı, pazar, market nerede olursa olsun vatandaşların sorunlarını dinliyoruz. Emekli 'geçinemiyoruz' diyor. Çiftçi 'giderler arttı, gelir yerinde sayıyor, kara kara düşünüyoruz' diyor. Esnaf ise 'Çiftçide işçide para yoksa bizim işlerde bozuluyor' diye anlatıyor. Gençler gelecek kaygısı taşıyor. Atanma bekleyen milyonlara varan işsiz genç var. İklim değişikliği ile ortaya çıkan hava değişimi de dolu, don, sel, kuraklık tarımı tehdit ediyor. Yönetememe sorunu artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gürer, sorunlarını dinlediği vatandaşların, hangi ürün fiyatı ne diye sormaya korktuklarını ifade ettiklerini, "Zorunlu ihtiyaç dışında ürüne bakıp geçiyoruz" diye dert yandıklarını aktardı.

Gürer, şunları kaydetti:

"İki ilçenin pazarında dahi aynı ürüne iki ayrı fiyat uygulanıyor. Pazarcı nakliyeden şikayetçi, ambalaj malzemesinden şikayetçi esas dertlendiği konu ise ‘Eski işimiz yok. Ürünü getirsek satılmayınca zor duruma düşüyoruz’ dediler. Girdi maliyetleri sürekli artarken ürün fiyatının artmaması mümkün değil. Önce ithal girdileri fiyatı düşürülmelidir. Bu da rekabetle olur. Kamu, mutlaka tarımda etkin olarak yer almalıdır. Tüm girdileri yerli ürüne dönüştürecek çalışmalar yapılmalıdır. Gübre, ilaç, yem fiyatları sübvanse edilmeli ve yeniden taban fiyata dönülmelidir. Sorunları da çözümü de biliyoruz. Karamsarlık yok. Umut var. Ülkemizde seçim bir an önce yapılmalıdır. Halkın oyu ile seçilecek kamucu bir yaklaşımı benimseyen iktidar ile sorunlar kısa sürede çözülecektir”