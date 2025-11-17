CHP’li Gürer: Taklit ve tağşişte denetim yetmiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de son 6 ayda yapılan denetimlerin gıda güvenliğinde ortaya çıkardığı tabloya dikkati çekerek yeni önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Gürer, “2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş ürünleri üreten firmalar yıllık olarak açıklanıyordu. 2025’te ise denetimler yapıldıkça açıklama yöntemine geçildi. Sofralara giren süt, peynir, yoğurt, et ve et ürünleri ile bitkisel yağdan bala kadar birçok üründe taklit ve tağşiş tespit edildi” dedi.

Son 6 ayda yapılan denetimlerde süt ve süt ürünlerinde 6 farklı üründe natamisin kullanıldığının tespit edildiğini belirten Gürer, “Bu madde gıda ürünlerinde sınırlı kullanım iznine sahip olmasına rağmen yanlış ve yoğun kullanımı risk oluşturuyor. İşini doğru VE kontrollü sürdüren binlerce süt üreticisinin içinde az sayıda da olsa bu tür yanlış uygulamalarla karşılaşılıyor ve denetimlerde tedbir alınıyor” dedi.

''20 ÜRÜNDE TEK TIRNAKLI VE DOMUZ ETİ BULUNDU''

Et ve et ürünlerinde yapılan incelemelerde 20 üründe tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti bulunduğunu açıklayan Gürer, “Emekli, dar gelirli ve sabit gelirli vatandaş et ve süt ürünlerini zor koşullarda alıyor. Bir de fiyatı uygun diye hileli ürün alıp sağlığından oluyor” diyerek tepki gösterdi.

Gürer, Bakanlık denetimlerinde süt ve süt ürünlerinde 56 üründe bitkisel yağ kullanıldığının ortaya çıkarıldığını belirterek, “Peynir, tereyağı ve kaymak gibi ürünlerde hayvansal yağ yerine ucuz bitkisel yağ kullanıldığı saptanmış” dedi.

Et ve et ürünlerinde ise 121 üründe taklit ve tağşiş tespit edildiğini vurgulayan Gürer, “Bu ürünlerde çoğunlukla kanatlı eti karıştırılarak tüketici yanıltılıyor” diye konuştu. Süt ve süt ürünlerinde 128 üründe ürün özelliklerinin değiştirildiğini ifade eden Gürer, bu ürünlerde özellikle yağ oranlarının ciddi şekilde düşürüldüğünü, bu durumun ürün kalitesini ve besin değerini bozduğunu söyledi.

''VATANDAŞIN SOFRASI DENEY LABORATUVARINA DÖNÜŞTÜ''

Gürer, verilerin gıda güvenliğinde ciddi bir soruna işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Gıda denetimleri 750 bini bulan işletmede, yalnızca 7 bin 500 bakanlık görevlisi ile yapılıyor. Kayıt dışı işletmeleri de eklediğimizde personel yetersizliği ve yaptırım eksikliği yüzünden vatandaşın sofrası adeta bir deney laboratuvarına dönüşmüş durumda. İşini doğru yapan çoğunluğun yanında taklit ve tağşişe yönelen azınlık sektörden uzaklaştırılmalıdır.”

Gürer, denetimlerin artırılması, cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve tüketicinin korunmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Taklit ve tağşişe yönelen gıdalar ayıklanmalı. İnsan sağlığını hiçe sayanlar en ağır cezayı almalı. Daha çok gıda mühendisi istihdam edilmeli” çağrısında bulundu.