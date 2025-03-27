CHP’li Gürer’den emekli bayram ikramiyesi çıkışı: “2 ejder meyvesini karşılamıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması için çağrı yaptı.

Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarla ilgili kanun teklifi görüşülmesinde söz aldı.

Gürer “Kanun teklifinin içeriğine baktığımız zaman, Cumhurbaşkanının maaşından emekli Cumhurbaşkanının maaşına, doğum yardımından özel otoyollardan geçiş ücretine ve bunun gibi, Varlık Fonu’ndan sporla ilgili ya da mali müşavirlerin odasının seçimlerine kadar farklılıklar içeren bir kanun teklifi. İçeriği ile torba kanun teklifini hazırlayan da milletvekili. Öncelikle, arkadaşlarımızı kutluyorum becerilerinden dolayı. Bu kadar konuyla ilgili gidip araştırmışlar, torba kanun teklifini Meclise getirmişler.

Özünde yaptığımız yasama faaliyeti, gelecek yıllarda incelendiğinde ve irdelendiğinde bu Meclisin yaptıklarını ya gülümseyerek ya da ‘Nasıl becerdiler?’ diye ilgi ve merakla takip edileceğini düşünüyorum çünkü kanunun içinde yok yok. Onun için getirilen kanun tekliflerinin çoğu da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için bunda da 2 tane iptal edilmiş madde var ama Türkiye’de farklı kesimlerin sorunları var. Onlarla ilgili nedense Meclise bir türlü kanun teklifleri getirilmiyor” ifadelerini kullandı.

“YENİ KADRO DÜZENLEMELERİ MECLİS’İN GÜNDEMİNE GELMİYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Örneğin ehliyet affı... İnsan canına kastetmemiş, yaralamamış, bir hata yüzünden elinden ehliyeti alınmış kişiler var. ‘Bir ehliyet affı gelsin. Ekmeğimizi şoförlükle kazanıyoruz. Bu işi sürdürelim.’ diyorlar. Bununla ilgili bir düzenleme Meclise gelmiyor.

Öğrenci affı... Bir nedenle okulla ilişkisi kesilenler, ‘Biz geçmişte yaptığımız hatanın bedelini ödedik. Okulumuza dönelim’ diyorlar. Öğrenci affı gelmiyor. Kamu çalışanlarına söz verildiği hâlde disiplin affı Meclis gündemine gelmiyor. Ziraat, gıda, veteriner, öğretmen, sağlıkçıların atanmasını sağlayacak yeni kadro düzenlemeleri Meclisin gündemine gelmiyor” dedi.

ESNAF PRİM GÜNÜ

Gürer sözlerini şöyle sürdürdü

“Esnaf için prim gün sayısının dokuz binden diğer sigortalıların olduğu noktaya düşürülmesiyle ilgili verilmiş sözlere rağmen aradan -altı yüz otuz gün geçmiş- Meclis gündemine gelmiyor. Emeklilikte kademeye takılanların sorunları var, Meclise bununla ilgili bir kanun teklifi gelmiyor. Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu, kadro sorunuyla ilgili sürekli milletvekillerine mail atıyor. Bu konuda da bir düzenleme yine Meclis gündeminde yok.”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuşmasında taşeronun kadro sorunu çözüm bulmadığını da belirtti.

Gürer, “Staj ve çırak mağdurlarıyla ilgili işe başladıkları gün emekliliğe esas sigortanın başlaması yönünde düzenleme Meclise getirilmedi. Mülakatın kaldırılmasıyla ilgili söz verildi, bundan da vazgeçildi” dedi.

"CUMHURBAŞKANININ İFADESİNİ DOĞRU BULMADIM"

Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada emekli bayram ikramiyesi artırılmasını istedi.

Gürer, şöyle konuştu: