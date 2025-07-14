CHP’li Gürer’den kanun teklifi: Sulama elektriğinden KDV alınmasın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılan elektrikten alınan KDV’nin kaldırılması için kanun teklifi verdi.

Gürer, “Üreticimiz, çiftçimiz destek bekliyor. Zirai don ile 34 ilde yaygın 65 ilde büyük ürün ve rekolte kaybı var. Kuraklık da bunun cabası. Çok bölgede artık verim ve rekolte kayıplarından dolayı hedeflenen ve beklenen rakamlarda ürün alınması olası görünmüyor.

Çiftçinin içine düştüğü durumda alım fiyatları artırılmalı, vergiler mutlak suretle sıfırlanmalı ve ek desteklerle çiftçinin ayakta kalması üreticinin ayakta kalması sağlanmalıdır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Gürer, konuyla ilgili TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Üreticinin, çiftçinin canı yanıyor. Girdi maliyetlerindeki artışlar yetmiyormuş gibi, zirai don ve kuraklık da çiftçiyi bu yıl vurdu. Onun için çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, en azından vergilerde çiftçiye kolaylık sağlanması gerekiyor. Sulama suyu için kullanılan elektrikte yüzde 17 dolayında vergi alınıyor. Bu vergi kaldırılmalı.

"MAZOTTA ÖTV VE KDV TARIM KESİMİ İÇİN KALDIRILMALI"

Ayrıca mazotta ÖTV ve KDV tarım kesimi için kaldırılmalı. Çiftçiye desteklerin yanı sıra tarımın sürdürebileceği noktada girdilerin mutlak suretle düşürülmesi ihtiyaç. Gübre aldı başını gidiyor. Yem fiyatlarındaki artış hayvancılığı zorluyor. İlaç, tohum, bakım, işçilik, mazot ve elektrikteki artışlarla tarımın sürdürülebilirliği zorlaşıyor. Bunun için siyasi iktidarın mutlak suretle çiftçilerin girdilerindeki vergileri ortadan kaldırması gerekiyor.

"ÜRETİMCİMİZ, ÇİFTÇİMİZ DESTEK BEKLİYOR"

Bu nedenle, sulama suyunun elektrik fiyatının üzerine binen KDV'nin kaldırılması için kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundum. Elektrik tarımda kullanılıyorsa ondan KDV alınmasın. Üretimcimiz, çiftçimiz destek bekliyor. Zirai don ile 34 ilde yaygın 65 ilde büyük ürün ve rekolte kaybı var. Kuraklık da bunun cabası. Çok bölgede artık verim ve rekolte kayıplarından dolayı hedeflenen ve beklenen rakamlarda ürün alınması olası görünmüyor. Çiftçinin içine düştüğü durumda alım fiyatları artırılmalı, vergiler mutlak suretle sıfırlanmalı ve ek desteklerle çiftçinin ayakta kalması üreticinin ayakta kalması sağlanmalıdır.”