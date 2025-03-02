CHP’li Gürer’den kanun teklifi: "Traktörler haczedilmesin"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik krize dikkat çeken verileri kamuoyuyla paylaştı.

2025 yılının ilk üç ayında icra yoluyla satışa çıkarılan traktör sayısının 111'e ulaştığını belirten Gürer, çiftçilerin borç yükü nedeniyle üretim araçlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gürer, şöyle konuştu:

"Ülkemizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 300 bin. Buna karşılık traktörü olan çiftçi sayısı 1 milyon 600 bin. Kamu kuruluşlarını da düşersek, 1 milyon 300 bin civarında çiftçilerimizin kullandığı traktör var. 2024 yılı, çiftçilerimiz için kara bir yıl oldu. Çiftçilerimiz borçlarını ödeyemedi. Ödeyemeyince traktörler icra yoluyla satışa çıkarılmaya başlandı. 2025 yılının ocak ayında icra daireleri tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan traktör sayısı 27 iken, bu rakam şubat ayında 47'ye yükseldi. Mart ayında ise 37 traktör daha satışa çıkarıldı. Çiftçilerimizin traktörü olmazsa, üretim yapmakta zorlanacaklar.

Mustafa Kemal Atatürk döneminde çıkarılan kanunla çiftçilere ait ekipmanlara, icra yoluyla el konulamıyordu. Ancak son yıllarda, banka avukatlarının bulduğu yöntemlerle traktörler de icra yoluyla satışa çıkarılmaya başlandı. Halihazırda çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 868 milyar lira. Türkiye'deki traktör yaş ortalamasının, 2015 yılında 22,9 iken 2024 sonunda TÜİK verilerine göre 24,5'e ermesi, traktörlerde yaşlanmanın varlığını göstermektedir.

"ÇİFTÇİ BORCUNU NASIL ÖDEYECEK?"

Çiftçilerin traktörlerine icra gelmemesi ve üretimin içinde kalmaları için bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundum. Bu teklife göre, traktörler haczedilemesin, çiftçi üretimin içinde kalsın, tarlasını ekebilsin, borcunu ödesin. Traktörünü aldınız, tarlasını sattınız, bu çiftçi borcunu nasıl ödeyecek? Tarım sorunlu çiftçinin traktörlerinin icra yoluyla satışına kadar iş gelmiş durumda. Ülkeyi yönetenler tarım içinde bulunduğu durumu görmezden geliyor. Eğer üretim olmazsa ileri ki aşamada gıda da sorunlar artabilir. 21 üründe arz açığımız varken, bir de çiftçimizin üretimini sağlayan traktörleri icra yoluyla satılmasın."

Gürer, icra yoluyla satış için ihaleye çıkarılan traktörlerin bulunduğu bazı il ve ilçeleri şu şekilde sıraladı:

"Kocaeli, Bursa, Antalya, Niğde, Aydın, Aksaray, Çorum, Sakarya, Uşak, Bilecik, Burdur, Kırşehir, Erzurum, Edirne, Nevşehir, Düzce illeri ile Mengen, Gönen (Balıkesir), Alaşehir, Ödemiş, Ayvalık, Gümüşhacıköy, Akhisar, Turgutlu, Bünyan, Ezine, Mucur, Nizip, Polatlı, Mustafakemalpaşa, Zara, Zile, Soma, Dikili, Manyas, Çeşme, Ereğli (Konya), Silivri, Çine, Gediz, Kaş, Erbaa, Karacabey, Cihanbeyli, Savaştepe, Bodrum, Çivril, Bozdoğan, Kadirli, Eğirdir, Edremit, Yerköy, Ünye, Lapseki, Nusaybin, Keşan, Dinar, Sandıklı ve Simav."