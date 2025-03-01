CHP’li Gürsel Erol: Elazığ Şehir Hastanesi ihale süreci derhal iptal edilmelidir

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Şehir Hastanesi ihale süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Erol, şunları kaydetti:

"28 Şubat günü Elazığ Kent Konseyi'nin şehrimizin geleceğiyle ilgili önemli bir kararının alınmasıyla ilgili yaptığı toplantı bence çok ciddi ve çok önemli bir toplantıydı. Bu aslında geçmişte de yapılması gereken kamu binalarının nereye yapılacağı, şehir nüfus yoğunluğu ve bir çok parametreye göre o sektörle ilgili şehir plancılarının, harita mühendisleri odasının, inşaat mühendisleri odasının ve konuyla ilgili üniversitedeki yetkin olan akademisyenlerimizin düşüncelerini alarak, sivil toplum örgütlerinin de işe dahil edilerek uzun vadeli planlama yapılması, maliyetlerin düşürülmesi, deprem riski olan bir kentte deprem öncelikli bir yatırımın ve zemininin uygunluğuna göre yer tespiti ve tercihinin yapılması son derece akılcı ve mantıklı bir tartışma konusuydu.

"HEPİMİZ YERİMİZİ, MEVKİMİZİ, MAKAMIMIZI VE HADDİNİZİ BİLECEĞİZ"

Üniversitenin tercih ettiği, uygun gördüğü arsada hastanenin TOKİ kanalıyla yapılması ile ilgili ortak bir irade gelişmişti. Ve bize daha önce verilen tüm bilgilerden bundan daha büyük bir alanın olmadığını zorunlu olarak bu bölgenin tercih edildiğini, burada bir arsanın olduğu konusunda başka bir arsanın olmadığı konusunda bize bilgiler verilmişti. Tabii böyle olunca da önemli olan kente yatırımın gelmesi dedik. Yani şehrin gelişmesiyle ilgili ve deprem riskine karşı alınacak tedbirlere yönelik yeni bir hastanenin yapılması, şehrin ekonomisine de katkı sağlayabileceği, bir sağlık merkezi haline getirebileceği konusunda hepimiz bir görüş alışverişine bulunarak ortak bir karar haline getirmiştik. Mevcut hastanenin de şartlarının koşullarının birleştirilerek yine poliklinik seviyesinde ve belli bölümler seviyesinde oradaki sağlık hizmetlerine devam edileceği söylenmişti. Bu durum o süreçte bize makul gelmişti. Çünkü sonuç itibarıyla rektör yardımcısının toplantının benden sonraki bölümünde yapmış olduğu konuşmalarını ve ifadelerini sonradan dinleme fırsatı buldum ve bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Birincisi bu şehirde önce hepimiz yerimizi, mevkimizi, makamımızı ve haddimizi bileceğiz.. Hiçbir akademisyen rektör yardımcısı sıfatıyla bir milletvekiliyle ilgili işte ‘Milletvekili bir üniversitenin arsalarını bilmez mi? Kendisi de müteahhit’ ifadelerini kullanmaz: Bu ifadeler son derece yakışıksız ve çirkin ifadelerdir.

"FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI İHALENİN TOKİ TARAFINDAN YAPILMASINA İTİRAZ ETMİŞ"

Bu süreçte şunu gördük ki Fırat Üniversitesi'nden gelen akademisyenler aslında şehir hastanesinin oraya yapılmak yerine maliyetlerini de düşürerek zeminin daha sağlam olduğu, depreme karşı daha dayanıklı bir binanın yapılması ve şehir merkezine daha yakın olan, insanlarımızın daha kolay ulaşabileceği alanların ve arsaların olduğunu bize ifade ettiler. Ben de çalıştayda yaptığım konuşmamda bize böyle bir bilgi gelmediğini, söz konusu arsaya alternatif arsaların olduğu konusunda bize bir bilginin verilmediğini, yalnızca bu arsanın kullanılabileceğini ifade ettim. Ama benden sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz bir değerlendirme yapmış. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı zaten bu ihalenin TOKİ tarafından yapılmasına da doğrudan itiraz etmişti.

"REKTÖR YARDIMSININ İŞİN İÇİNDE OLACAĞI HER İHALE ŞAİBELİ BİR İHALE OLACAKTIR"

Bu saatten sonra üniversitenin yapacağı ve bu rektör yardımcısının işin içinde olacağı her ihale şaibeli bir ihale olacaktır. Ayrıca yerle ilgili de bir araştırma yapmak lazım. Son yıllarda o üniversite hastanesinin yapılacağı bölgede kimler arsa almış ve bölgede ki arsalarda el değişikliği var mı?Yani burada bu kadar ısrarcı bir şekilde davranılmak beni endişelendiriyor. Hem kamu zararı oluşmamasının, takipçisi olacağım. Bizim önceliğimiz kamu yatırımlarının doğru yerde ve doğru maliyetler ile uygun fiyatlara yapılmasıdır. Ahmet yapar, Mehmet yapar hiç önemli değil. İhalesini TOKİ gibi bir kurumun yapmasını engelleyerek kendilerinin yapımıyla ilgili üstlenmesi ve burada çok ısrarcı olmaları, hiçbir düşünceye açık olmamaları ve biz il milletvekillerinin yer konusunda eksik ve yanlış yönlendirilmeleri, yanlış bilgilendirilmeleri bu sürecin sağlıklı yürütülmediği ve bu sürecin arkasında farklı kişisel beklentilerin olduğu şüphesine varmama sebep olmuştur.

"BU SAATTEN SONRA REKTÖR YARDIMCISI MEHMEH YILMAZ O GÖREVDE DURMAMALIDIR"

Sayın Rektör’e sesleniyorum, buradaki niyet iyi niyet değildir. Bu sorunun çözümüyle ilgili devlet aklını ve bürokratik akademik aklı kullanma çabasında, sarfiyetinde ve çapında olan bir arkadaşımız değildir. Rektör Yardımcısı Yılmaz derhal görevden alınmalı ve ihale süreci derhal iptal edilmelidir.Yer değişikliği yeniden tartışılmalı ve yeniden düşünülmelidir. İşin içerisine ve ihale sürecine hastane yapımı ve hastane yapım ihalelerinde tecrübeli olan uzman kurum veya kurumlar dahil edilmelidir.

"BİZLER BAŞKA ALTERNATİFLERİN OLDUĞUNU MAALESEF BU ÇALIŞTAYA GELEN AKADAMİSYENLERİMİZDEN ÖZDENDİK"

Bizler başka alternatiflerin olduğunu maalesef bu çalıştaya gelen akademisyenlerimizden öğrendik. Ben bu süreci daha uygun ve maliyetinin daha düşük olabileceği yerler varken hem şehrin dışına hastaneyi taşımanın hem de maliyetleri arttırmanın altındaki gerçek amaç bence konuyu kişisel bir takım beklentiler üzerinden götürülen bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bu sıkıntılı ve şaibeli süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğimi ve mevcut sürecin Devlet Denetleme Kurumu tarafından incelenmesini talep edeceğimi kamuoyu ile paylaşıyor ve saygılarımı sunuyorum.”