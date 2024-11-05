CHP’li Halıcı: “Türkiye’de öğrenci yurtları AKP döneminde önce hapishaneye sonra da toplama kamplarına dönüştü”

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Halıcı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelere değinerek, gençlerin, yurtlarda barınan öğrencilerin sorunlarına işaret etti.

“Sayın Bakan Osman Aşkın Bak birkaç saat önce Plan ve Bütçe Komisyonunda KYK yurtları için ‘otel konforunda’ dedi. Doğru, gençler adeta 5 yıldızlı toplama kamplarına mahkum edildi. Bakan bey övünürken Kocaeli'de Gazi Süleyman Paşa KYK yurdunda daha dün gece içinde 4 öğrencinin olduğu asansör düştü” diyen Halıcı, şöyle konuştu:

“Türkiye'de vakıf ve derneklere ait yurt sayısı 2016 yılında 2.688 iken, 2024 yılında 3.470'e çıktı. Aynı dönemde KYK'nın yurt sayısı 2016’da 748 iken, 2024 yılında sadece 800’ün üzerine ancak çıktı. Bu, AKP’nin sınıfta kaldığının, gençleri ve öğrencileri aç ve açıkta bıraktığının, öğrencileri tarikat yurtlarına teslim ettiğinin resmidir. Yatak kapasitesi arttı diyerek manipülasyon yapılıyor. Odalara habire yatak ekleniyor. 7-8 kişilik hapishane gibi odalar var. Türkiye’de öğrenci yurtları AKP döneminde önce hapishaneye sonra da toplama kamplarına dönüştü.

"4 YURDA KAYIT İŞLEMLERİ DEPREME DAYANIKLILIĞIYLA İLGİLİ İNCELEMELER TAMAMLANINCAYA KADAR DURDURULDU"

Isparta’nın 4 ilçesinde, KYK yurtlarının kayıt işlemleri durduruldu. Bu ilçelerde bulunan KYK yurtlarının depreme dayanıklılığıyla ilgili incelemeler tamamlanana kadar, bu yurtlara yeni öğrenci kaydı yapılmayacağı söylendi. Bu inanılmaz büyük bir skandaldır. Yurt yapıyorlar ama depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkıyor. Peki içinde gençler varken deprem olsaydı ne olacaktı? Sayın Bakan ve AKP iktidarı buna nasıl yanıt verecek? Ispartalıların ve bu ülkenin evlatlarının gözünüzde hiç mi değeri yok? O anne ve babalar binbir fedakarlıkla çocuklarını okutmaya uğraşıyor. Onları gözlerinden sakınıyor. Birçok öğrencimiz de ekonomik kriz nedeniyle çalışmak zorunda. Bu kadar cana, emeğe, değere neden hiç değer vermiyorsunuz?”

Ülkenin genç hekimlerinin, mühendislerinin, sanatçılarının, yazarlarının, emekçilerinin, işçilerinin yurt dışına gittiğini vurgulayan Halıcı, “İş bulamadıklarından, baskıdan, gericilikten ve liyakatsizlikten gidiyor. Ülkeye Afgan, Suriyeli, İranlı, Lübnanlı ve Ortadoğu’nun her yerinden insan kontrol edilmeden geliyor; yetişmiş gençler gidiyor. Geleceğimiz olan gençlerimiz giderse ülkenin geleceği ne olacak? Bu anlayışla bu ülkenin geleceği olabilir mi?” dedi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE KOCA YIL İÇİN AYRILAN PARA 48 MİLYON"

Uyuşturucu tehlikesine de işaret eden Halıcı, şunları kaydetti:

“Gençler üzerindeki en büyük tehlike uyuşturucu belasıdır. Maalesef uyuşturucu kullanımı 8 yaşına kadar düştü. 2020’li dönemlere kadar Türkiye’de bir yılda toplamda 1,5 ton kokain ele geçirilirken; bu miktarın son yıllarda tek bir sevkiyatta bulundurulduğu ve Türkiye’nin adeta bir uyuşturucu rotası merkezi haline getirildiği açıktır. Artık 4 tonlar, 5 tonlar sınırlarımızda yakalanıyor. Yakalanma oranlarının kullanma oranlarını belirlediği düşünüldüğünde uyuşturucu kullanımının da en az iki katı artmış olduğu gerçeği uzmanlarca da dile getirilmektedir. 2023’de 16 ton 210 kilogram metamfetamin yakalanmışken, 2024’te ise bu miktar %35,5 artışla 21 ton 912 kilograma yükseldi. Türkiye Metanfetamin ölümlerinde Avrupa birincisi. Buna karşın halen sığınmacı alınıyor, vatandaşlık satılıyor.”

Türkiye’nin adeta uluslararası baronların güvenli limanına dönüştüğünü söyleyen Halıcı, “Bağımlılıkla mücadeleye koca yıl için ayrılan para 48 milyon. Peki Sarayın günlük harcaması ne kadar? 54 milyon. Yani, bağımlılıkla mücadeleye koca bir yıl için ayırdıkları para sarayın 1 günlük harcamasından daha az! Gençliğe verdiğiniz değer işte bu kadar. Saraya değil gençliğe bütçe istiyoruz” eleştirisinde bulundu.