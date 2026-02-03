CHP’li İBB Meclis üyeleri Eyüpsultan'daki kreşi ziyaret etti, AKP'li ve MHP'li üyelere çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Eyüpsultan Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri, kamuoyunda tartışılan iddiaları yerinde incelemek üzere Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’ni (Yuvamız İstanbul) ziyaret etti.

Eğitmenler, idareciler ve velilerle bir araya gelen heyet, merkezdeki eğitim süreci ve iddialar hakkında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında görüşlerine başvurulan veliler, kuruma olan güvenlerini bir kez daha dile getirerek şunları söyledi:

"İki çocuğumu da canı gönülden emanet ediyorum. Öğretmenlerimiz yeri geliyor bizden daha çok ilgileniyorlar. Üç-dört kişinin asılsız ihbarıyla bu kurumun karalanmasına izin vermeyeceğiz, sonuna kadar arkalarındayız."

"Çocuğum hafta sonu bile okul tatil diye üzülüyor. Güvenlik konusunda en ufak bir açık yok; imza ve mail onayı olmadan çocuğu kimseye teslim etmiyorlar. İddiaların altının boş olduğuna eminiz."

"Kızım buraya başlamadan önce çok utangaçtı, şimdi ise sosyal ve mutlu. Sabah çocuğumu bırakırken gözüm hiç arkada kalmıyor. Çıkan haberlere hiçbirimiz inanmadık."

"VAKAYI AİLE DEĞİL, ÖĞRETMENİMİZ ORTAYA ÇIKARDI"

Ziyaret sonrası meclis üyeleri tarafından yapılan açıklamada, iddiaya konu olayın manipüle edildiğinin altını çizilerek şunlar ifade edildi:

"Bu konuyu aile ortaya çıkarmamıştır; öğretmenimizin dikkatiyle ortaya çıkmıştır. Öğretmenimiz çocuğun vücudundaki morluğu fark ederek durumu aileye bildirmiş, ardından kurumumuz kendi iç disiplin sürecini başlatmıştır. Biz, 2022-2025 yılları arasında benzer şekilde tam 5 bin 222 vakayı ilgili kurumlara bildirerek çocukların sesi olmuş bir yönetimiz. Yaşananlar üzerine kaydını sildiren tek bir velimiz dahi yok, velilerimizin kurmumuza güveni tam"

TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI: "GELİN, BERABER DENETLEYELİM"

Merkezde 130 öğrencinin eğitim gördüğünü ve veliler arasında hiçbir kaygının bulunmadığını belirten meclis üyeleri, şeffaflık vurgusu yaparak muhalefet partilerine seslendi: "AK Partili ve MHP’li meclis üyelerini de buraya davet ediyoruz. Gelsinler, denetim yetkilerini kullansınlar; eğitmenlerle, velilerle ve çocuklarla görüşsünler. Bu ziyaretleri birlikte de gerçekleştirebiliriz. Biz her türlü şeffaflığa hazırız."