CHP’li İlgezdi: Çevre Bakanlığı 22 yıllık denetim verilerini sakladı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, çevre denetimleri ile ilgili 2000-2022 yılları arasındaki bilgileri gizlediğini ifade ederek, "Bakanlık bilgi gizleyerek aslında gerçekten çevre denetimi yapmadığını, yapıyormuş gibi göründüğünü kanıtladı” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 2000 yılından 2022 yılına kadar olan verileri sakladığını belirtti.

İlgezdi, Bakanlığın, belediye ve il özel idarelerine kesilen cezalarını, bilgi edinme başvurusu ile sorduğunu, sorularda 2000'den bugüne yıllar itibarıyla belediyelere arıtma çamuru nedeniyle ayrı ayrı ve toplam ne kadar ceza kesildiğine ilişkin bilgi istediğini aktardı.

Bakanlıktan gelen yanıtta, "2022 yılından bugüne kadar Mahalli İdarelere (Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdareleri) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı tarafından 7.524 çevre denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda Çevre kanununa aykırı faaliyette bulunanlara toplam 179 milyon 89 bin 979 TL idari para cezası uygulanmış ve çevre kirliliği oluşturan 23 faaliyet durdurulmuştur” yanıtının verildiğini belirten İlgezdi, yanıtı şöyle değerlendirdi:

“Bakanlık yaklaşık son üç yılda (2022- kasım 2024) 7 bin 524 çevre denetimi yaptığını ve bu kapsamda 179 milyon 89 bin 979 TL ceza kesildiğini açıkladı. Ancak ben bilgi edinmede 2000 yılından günümüze atık çamuru cezalarını sordum. Çevreye çok zararlı olan bu atık çamuru bilgileri zaten yerel yönetimler ve atık su tesisi olan kuruluşlar için bakanlığın Motat sistemine giriş zorunlu. Bana bilgi edinme yanıtında bu bilgi için ayrıca ve özel bir çalışma gerektiği yanıtı verildi. Oysa Motat sisteminde sormuş olduğum tüm soruların yanıtları vardı. Bakanlık bilgi gizleyerek aslında gerçekten çevre denetimi yapmadığını, yapıyormuş gibi göründüğünü kanıtladı.”