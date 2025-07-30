CHP’li İlgezdi’den sahte rapor tepkisi: SGK ve Sağlık Bakanlığı derhal harekete geçmeli

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bazı kişilerin sahte sağlık raporlarıyla malulen emeklilik hakkı kazandığı iddialarını gündeme getirerek "Gerçek engelli bireylerin emeğiyle, mücadelesiyle kazandığı haklar; sahte raporlarla gasp edilemez. SGK ve Sağlık Bakanlığı derhal harekete geçmeli, iddiaları araştırmalı, iddialar doğruysa bu raporlar tek tek incelenmeli, sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bazı kişilerin sahte sağlık raporlarıyla malulen emekli edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Devletin ciddi zarara uğratıldığını ve gerçek hastaların doktora ulaşmakta zorluk çektiğini belirten Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Sahte rapor çetelerine başvurup rapor alıp emekli olan da var, sahte rapor vaadiyle dolandırılan vatandaşlar da. İnternetteki şikâyet sitelerinde sahte malulen emeklilik raporu vaadiyle dolandırılan yurttaşlar ise ‘Sahte rapor almak için o kadar para verdik, bizi kandırdılar’ diye açık açık yazıyorlar. Hatta dolandırılan yurttaşlar, sahte sağlık raporu alarak emekli olan kişilerin isimlerini de bu sitelere yazarak açık açık yapılan usulsüzlüğü ortaya koyuyor. İktidar her alandan daha çok özen göstermek zorunda olduğu sağlık alanına da hiç önem vermediği için, art niyetli kişiler usulsüzlükleri açık açık yapabiliyor. Gerçek hastalar ise şifa bulmak için aylarca sıra bekliyor. Muayene olmak için dahi doktora ulaşamayan hastalar, aylar hatta yıllar sonraya ultrason ve tomografi randevusu bulabiliyor."

"Gerçekte hiçbir sağlık sorunu bulunmayan kişilere, belirli kamu hastanelerinde para karşılığında sağlık kurulu raporu veriliyor" diyen İlgezdi, bu raporlarla kişilerin haksız yere malulen emekli edildiklerini ileri sürdü.

İlgezdi, "Bu skandal, hem gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkını çalıyor hem de sosyal devlete olan güveni zedeliyor. Ortaya atılan iddialar çok vahim, bir an önce araştırılıp olayla ilgisi olan herkes adalet karşısında hesap vermeli. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için ciddi bir denetim mekanizması kurulmalı" dedi.

Yapının yalnızca bireyleri değil, aracı kişi ve kurumları da içerdiğine dikkat çeken İlgezdi, "Yapılan şikayetlere göre bazı kişiler malûlen emeklilik süreçlerinde sahte rapor hazırlanması üzerinden komisyon alıyor, başvuru sürecini hızlandırıyor, doktorlarla temas kuruyor. Ortada bir çete yapılanması olduğu yönünde çok ciddi iddialar var" ifadelerini kullandı.

İlgezdi, "İddialar doğruysa, gerçekten sağlık problemi yaşayan yurttaşlarımız aylarca kurul sürecinde bekletilirken, hiçbir sorunu olmayanlar parayla, hileyle bu aşamaları hızla geçebiliyor. Sağlık sorunu nedeniyle değil, para karşılığında emeklilik sağlanıyor. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

İlgezdi, konunun hem idari hem adli yönden incelenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Gerçek engelli bireylerin emeğiyle, mücadelesiyle kazandığı haklar; sahte raporlarla gasp edilemez. SGK ve Sağlık Bakanlığı derhal harekete geçmeli, iddiaları araştırmalı, iddialar doğruysa bu raporlar tek tek incelenmeli, sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır."