CHP’li İlgezdi’den trafik cezalarındaki artışa tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Son beş yılda tahsil edilen trafik cezalarının reel olarak yüzde 61,5 arttığını hatırlattı. Akkuş İlgezdi, "Kazaları azaltmayan cezaların bu hızla artması, iktidarın amacını açık ediyor: Caydırıcılık değil, tahsilat! Vatandaşın can güvenliği değil, cüzdanı hedefte” ifadelerini kullandı.

Son beş yılda tahsil edilen trafik cezalarının reel olarak yüzde 61,5 arttığını belirten Akkuş İlgezdi, “Kazaları azaltmayan cezaların bu hızla artması, iktidarın amacını açık ediyor: Caydırıcılık değil, tahsilat! Vatandaşın can güvenliği değil, cüzdanı hedefte” dedi.

"CEZAYLA DEĞİL, AKILLA YÖNETİLEN TRAFİK SİSTEMİ LAZIM"

Trafik cezalarının genel bütçedeki payının da yıllar içinde dikkat çekici şekilde arttığını vurgulayan Akkuş İlgezdi, 2021’de binde 4,9 olan bu oranın 2025’in ilk dört ayında binde 6,4’e yükseldiğini belirterek, “Seçimsiz döneme güvenen Mehmet Şimşek yönetimi, sinekten yağ çıkarırcasına vatandaşın üzerine ceza yağdırıyor. Radar sistemleri artık yol güvenliği için değil, pusu kurmak için var. Ekonomi yönetimi çareyi vatandaşın cebinde arıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın yalnızca ekonomik değil, sosyal boyutuyla da ciddi sorunlar doğurduğunu belirten Akkuş İlgezdi, “Yol güvenliği, yapay zekâya havale edilmiş radar sistemleriyle değil, bilimsel ulaşım politikalarıyla sağlanır. İktidar vatandaşla değil, kazayla mücadele etmeli” çağrısında bulundu.