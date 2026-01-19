CHP’li isimlerden Şükrü Genç’e verilen hapis cezasına tepki

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi, "Kazova Tekstil" davasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verip tutukluluğunun devamına hükmetti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda verilen cezanın yanı sıra, 71 yaşındaki kanser hastası Genç’in hakkında adli kontrol tedbiri yerine tutukluluğunun devamına karar verilmesine tepki gösterildi, kararın siyasi olduğu belirtildi.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında yer aldığı 5 kişinin tutuklu bulunduğu, 25 sanıklı "Kazova Tekstil" davasının karar duruşması bugün İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde görülen duruşmada mahkeme, 4 sanığın beraatına, 2 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Şükrü Genç hakkında ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Gökan Zeybek ile duruşmayı takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesapları üzerinden karara tepki gösterdi.

"HUKUKSUZLUKLARININ YENİ BİR ÖRNEĞİ”

Gül Çiftci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ve kamu görevlisi arkadaşlarımız hakkında verilen hapis cezası kararı, yargının siyasal alanı daraltan hukuksuzluklarının yeni bir örneğidir. Şükrü Genç, görev süresi boyunca kamunun yararı dışında hiçbir amaç gütmemiş, belediyecilik faaliyetlerini şeffaflık ve sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütmüştür. Yıllar sonra, soyut ve delilsiz bir şekilde belediye faaliyetlerinin 'terör örgütüne finansman' gibi son derece ağır bir suçlama ile ilişkilendirilmesi kabul edilemez.

Bu dava, seçilmiş belediye başkanları ve yerel yönetim kadroları üzerinden siyasal alanın daraltılmasına yönelik hepimizin yakından bildiği geniş bir saldırının parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetim anlayışı ve kadroları yargı yoluyla itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Tüm yol arkadaşlarımızın yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu haksızlığın karşısında durmayı ve gerçeğin ortaya çıkması için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"ADLİ KONTROLÜN ÖNÜNDEKİ ENGEL NEDİR?"

Gökhan Günaydın, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, ilk derece mahkemesi kararları kesin değildir. Şüphesiz, karara yönelik kanun yollarına (istinaf, temyiz) başvuru süreci açıktır ve bu başvurular kısa süre içerisinde avukatları tarafından yapılacaktır. Başkan’ın bu süreyi adli kontrol altında geçirmesinin önündeki engel nedir? Arandığını duyunca kendisi gelip teslim olan Şükrü Başkan kaçacak mıdır, toplanmamış delil, dinlenmemiş tanık kalmış mıdır? Katalog suç savunması ise yalnızca bir isnattan ibarettir.

Bu çerçevede verilebilecek bir adli kontrol kararıyla 71 yaşındaki Başkan’ın, kanun yolları başvurularının sonucunu, ailesiyle geçirmesine olanak tanımak kamu düzenini bozmazdı. Tersine, bu hükmen tutukluluk kararı vicdanları kanatmıştır. Memleketin adalete olan susamışlığı, ekmek ve su gibi bir temel ihtiyaçtır."

"TUTUKSUZ VE ADİL BİÇİMDE YARGILANMALIDIR"

Gökan Zeybek, paylaşımında şöyle dedi:

"Önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç’e verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezası ağır bir adaletsizliktir. Yaşam değerlidir, hesaplaşmaya gelmez. Bu yanlış karardan derhal dönülmeli, tutuksuz ve adil biçimde yargılanmalıdır. Hiçbir yol arkadaşımız yalnız değildir. Tahliye edilen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek."

"VİCDANLAR YARALANMIŞ, HUKUK SINIRLARI AŞILMIŞTIR"

Özgür Çelik, paylaşımında şunları ifade etti:

"Birlikte yargılandığı diğer kişiler tahliye edilirken, 14 yıl önce gerçekleştirilmiş rutin bir satın alma nedeniyle Şükrü Genç'in 7 yıl 6 ay gibi ağır bir cezaya çarptırılması vicdanları yaralamış, hukuk sınırlarını aşmıştır. Bu siyasi ve gaddar karar, 71 yaşında kanser tedavisi gören Şükrü Genç'in hayatını doğrudan tehlikeye atan bir karardır. Bu işin vebali iki cihanda da çok büyüktür.

Bugün sokaklarda elini kolunu sallayarak gezen çetecilere, uyuşturucu baronlarına, kolon keserek depremde ölüme sebep olanlara, devasa kara para aklayıcılarına her gün şahit olurken, Şükrü Başkanımıza yapılan muameleyi vicdanlarımızın kabul etmesi mümkün değil. Bu karar aleni olarak haksızdır, bu yanlış karardan dönülmeli, başkanımız tutuksuz ve adil yargılanmalıdır. Şükrü Genç Başkanımız ve ailesinin daima yanındayız."