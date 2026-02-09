CHP’li kadınlardan ortak açıklama: Dilek İmamoğlu'na yönelik direnç kırma operasyonu yürütülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP kadın meclis üyeleri ve kadın belediye başkanları, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.

İBB CHP Grup toplantı odasında yapılan açıklamayı İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı okudu. Açıklamaya Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ordu Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır ile kadın meclis üyeleri katıldı.

Açıklamayı okuyan İnanlı, son günlerde yargı eliyle eşi, abileri ve çocukları üzerinden Dilek Kaya İmamoğlu’na yönelik bir "direnç kırma" operasyonu yürütüldüğünü söyledi.

"HUKUK SİYASİ BİR APARATA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ"

İnanlı’nın okuduğu açıklamada, 6 Şubat Cuma günü Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın somut delil olmaksızın tutuklanmasına dikkat çekildi. 8 ay önce tutuklanan diğer ağabeyi Cevat Kaya’dan sonra bu ikinci tutuklamanın, aileye yönelik sistematik bir baskının parçası olduğu belirtildi.

İnanlı’nın açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:

"Hukuksuz tutuklamalar: Ali Kaya, hayatında hiç görmediği bir kişinin 4 yıl önceki asılsız iddialarıyla, delilsiz ve tanıksız şekilde tutuklandı. Sistematik baskı: Ekrem İmamoğlu’nun babasının emekli maaşına haciz konulması ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ticari faaliyetleri üzerinden hedef alınması, "itibar suikasti"dir. Örf ve adet vurgusu: Türk siyasi tarihinde rekabetin her zaman var olduğu ancak aileler, eşler ve çocuklar hiçbir dönemde bu denli hedef alınmadı, bu durum ahlaki değerlerle bağdaşmadı."

"BU NEYİN KİNİ, NEYİN İNTİKAMI?"

İnanlı’nın okuduğu açıklama, Dilek Kaya İmamoğlu’nun şu sorularıyla son buldu: “Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik artık bir cevap değildir.”

İnanlı, iktidar uğruna ailelerin mahremiyetine ve onuruna dil uzatılmasının "mertçe bir mücadele" olmadığını belirterek, adaletin, vicdanın ve hukukun siyasi emellere alet edilmemesi noktasında tüm yetkilileri dürüst bir açıklama yapmaya çağırdı.

"Artık ailelere dokunmayı bırakın!" mesajıyla açıklamayı sonlandıran İnanlı, milletin aileye uzanan eli affetmeyeceği ve sandıkta gereken cevabı vereceğini belirtti.