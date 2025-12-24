CHP’li Kanko: Kocaeli limanları uyuşturucu baronlarının arka kapısı olmasın

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında iki konuyu kamuoyunun gündemine taşıdı. Kanko, 11’inci Yargı Paketi’nin 27’nci maddesiyle deprem suçlularına tahliye yolu açılmasını eleştirirken, uluslararası uyuşturucu trafiğinin Kocaeli limanlarına kaydığına dikkat çekti.

“UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN ROTASI KOCAELİ LİMANLARINA KAYDI”

Basın toplantısında uyuşturucu ile mücadeleye değinen Kanko, son dönemdeki uyuşturucu operasyonların meselenin ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade ederek, ““Uluslararası uyuşturucu trafiğinin rotası açıkça Kocaeli’deki limanlara kaymış durumdadır. Türkiye’nin en yoğun ticaret hacmine sahip bu limanlar, uyuşturucu baronları için adeta bir arka kapıya dönüştürülmüştür” diyen Kanko, limanlardan ülkeye giren uyuşturucunun tüm Türkiye’yi tehdit ettiğini söyledi.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ KORUYUN”

Kanko, denetim zafiyetlerinin kabul edilemez boyuta ulaştığını vurgulayarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a açık çağrıda bulundu: “Kocaeli limanlarını uyuşturucu tacirlerine teslim etmeyin. Gümrüklerde etkin denetim sağlanmadan, liman güvenliği güçlendirilmeden bu bataklık kurutulamaz. Gençlerimizin geleceğini korumak devletin asli görevidir.”

“DEPREMDE İNSANLARI MEZARA GÖMENLERİ TAHLİYE ETMENİN YOLU ARANIYOR”

Kanko, 6 Şubat Maraş merkezli depremlerde 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bugün burada sadece bir yasa maddesini değil, adaletin kendisini konuşuyoruz. O enkazların altında yalnızca beton yoktu; ihmal vardı, rant vardı, göz yumanlar ve imza atanlar vardı. Şimdi ise depremde insanları mezara gömenler, 11’inci Yargı Paketi’nin 27’nci maddesiyle tahliye edilmenin yolunu arıyor.”

Kanko, söz konusu maddenin fiilen “İhmal ettin, öldürdün ama sorun değil, çıkabilirsin” anlamına geldiğini belirterek, “Buna adalet denir mi? Buna hukuk devleti denir mi?” diye sordu.

“ADALET PEŞİNDE AİLELER YALNIZ DEĞİLDİR”

Kanko, Adalet Peşinde Aileleri Platformu’nun Meclis önündeki nöbetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Evlatlarını toprağa veren anneler, babalar bu Meclis’ten sadece adalet istiyor. Ama karşılarına tahliye kapısı çıkarılıyor. Çocuğunu kaybeden bir anneye bunu nasıl anlatacaksınız? Deprem kader değildir, bu ölümler kader değildir. Bunlar bilinçli ihmallerin ve rant düzeninin sonucudur.”

Kanko, AKP iktidarının getirdiği düzenlemenin deprem suçlularını koruduğunu vurgulayarak, “Bu madde yürürlükte kaldıkça bu Meclis’in vicdanı yaralı kalacaktır. Adalet olmazsa devlet olmaz, hukuk olmaz, gelecek olmaz” dedi.