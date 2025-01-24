CHP’li Kara: Hatay’da dağıtılan ucuz kömüre seyirci mi kalalım?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, saha ziyaretleri sırasında bölgedeki yurttaşlara dağıtılan ucuz kömürün büyük bir tehlike içerdiğine dikkati çekerek, “Dağıtılan kömürün düşük maliyetli oluşu, daha fazla partikül madde salınımına ve kötü kokuya yol açıyor. Dağıtımı yapanların hiç mi dikkatini çekmiyor? Soruyorum; ucuz yapıların sonuçlarını acı bir şekilde yaşadık, ucuz kömürün de sonuçlarına seyirci mi kalalım” dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’da dağıtılan ucuz kömürün meydana getirdiği sorunlar hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Kara, “'Dünya Sağlık Örgütü, kömürü çevre ve insan sağlığına olan etkileri nedeniyle ‘görünmez katil’ olarak tanımlıyor. Zira kömürün yanması sırasında ortaya çıkan toz ve partiküller hava kirliliğine, bunun sonucunda da solunum yolu hastalıklarına yol açıyor. Reyhanlı başta olmak üzere birçok ilçede ucuz maliyetli kömür dağıtımı, vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılarken şehrimize sağlık ve çevre sorunlarını da beraberinde getiriyor” dedi.

“KÖMÜRÜN KALİTESİ DENETLENMİYOR MU?​”

Hatay’ın 24 aydır zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Kara, “Gece geç saatlerde hava kirliliğinden göz gözü görmüyor zehir soluyoruz, daha yeni yılın ilk zehirlenme olayı 3 Ocak günü Belen ilçemize bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi, 5 kişilik bir aile kömür sobasından çıkan karbon monoksit gazından zehirlendi. Kaymakamlıklar dağıtılan bu kömürün kalitesini denetlemiyor mu? Neden belli mahallelerde kötü koku varken diğer mahallelerde yok? Yurttaşlarımız tedirgin” diye konuştu.

Kömürün zararlarından bahseden Kara, “Kömürün ortaya çıkardığı 10 mikron boyutunda partikül madde ve karbon monoksit gazının; erken ölümlere, ruh sağlığını bozmasıyla intiharlara, solunum yolu hastalıkları ve kalp damar hastalıklarına nihayetinde kanser gibi birçok hastalığa neden olduğu biliniyor. Bunları defaatle anlattık. Bu dağıtılan kömürün düşük maliyetli oluşu, daha fazla partikül madde salınımına ve kötü kokuya yol açıyor. Dağıtımı yapanların hiç mi dikkatini çekmiyor? Soruyorum; ucuz yapıların sonuçlarını acı bir şekilde yaşadık, ucuz kömürün de sonuçlarına seyirci mi kalalım?​” diye sordu.

Kara açıklamasında son olarak şunları kaydetti:

“Ucuz kömür dağıtımının yol açacağı ciddi sağlık sorunları ve çevre tahribatı, maddi ve manevi kayıplarımıza ek olacak. Tedavi için gereken ilaçlar adına yapılacak harcamalar depremzede aileler için yeni bir külfet oluşturacak. Çevre ve halk sağlığının korunması için kömür yardımlarının dağıtımını yapan kaymakamlıkların ve sosyal yardım kuruluşlarının Sağlık Etki Değerlendirmesine (SED) tabi tutulması gerekiyor. Bu denetimin de Çevre Kanunu gereğince bakanlık ve yerel yönetimler tarafından yapılmasını talep ediyoruz.”