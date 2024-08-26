CHP’li Kara: İktidar depremi bahane ederek ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Hatay’da, Mayıs ayından bu yana yaklaşık 25 taşocağı ve maden tesisi için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı çıktığına dikkat çekti

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da çıkan “ÇED gerekli değildir” raporlarına ilişkin CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara açıklama yaptı.

Kara, Hatay'ın her köşesinde yurttaşlar çevrelerini kirleten unsurlara karşı mahallelerini ve doğalarını korumak için mücadele ederken, ÇED raporları olmadan ve ‘Halka Katılım Toplantıları’ yapılmadan alınan bu kararların adeta bir kuşatma olduğunu vurguladı.

Kara, “Bu tesisler, genellikle yoğun çevre kirliliğine yol açan taş ocağı, kalker, karma-eleme, cüruf geri kazanım ve hazır beton santrali gibi işletmeler. Bu faaliyetler, çevrede yaşayan yurttaşlarımızı tozdan dolayı pencerelerini açamaz hale getiriyor, su kaynaklarını ve toprakları geri dönülemez şekilde kirletiyor” dedi.

“SAĞLIK ETKİ MALİYETLERİNİN FATURASINI KİM ÖDEYECEK?”

Samandağ, Defne, Arsuz, Kırıkhan, Yayladağı, İskenderun ve Antakya’da tesislerin kurulumu için artan patlatma faaliyetlerinin, yurttaşların can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirten Kara, “Depremden sağ çıkan yurttaşlarımız, şimdi de hava kirliliği nedeniyle solunum yolu hastalıkları, cilt hastalıkları ve alerjik hastalıklar gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalma riski taşıyor. Halk sağlığı ve çevre sağlığı bu kadar ciddi bir tehdit altındayken, Bakanlığa gerekli önlemlerin nasıl alındığını, patlatma işlemlerinin nasıl yönetildiğini ve çevreyi kirleten işletmelere nasıl yaptırımlar uygulandığını sorduk. Henüz cevap alamamış olsak da, yanıt beklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kara’nın 10 Temmuz 2024 tarihli önergesinde şu soruları yöneltti: 6 Şubat Depremlerinden bugüne değin Hatay İli’nde,“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilerek kaç taş ocağı ve maden tesisine izin verilmiştir? Tesis açılımı için gerçekleştirilen patlatmaların gündüz-haftasonu gibi insanların günlük yaşamına direkt etki edebilecek zaman aralıklarında yapılıyor olması can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinden söz konusu olan ocaklarda bu patlatma faaliyetleri denetlenmiş midir? Denetlenmiş ise cezai müeyyide uygulanmış mıdır? Tesislere yakın yerleşim alanlarında yapılan patlatmalar sonrası yaşanan toz bulutlarından ve hava kirliliğinden kaynaklı halk sağlığı sorunlarının, sağlık etki maliyetlerinin faturasını kim ödeyecektir?

“İKTİDAR TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR VERECEĞİNİ FARKINA VARMALIDIR”

Hatay’ın eski günlerine dönebilmesi için doğasına sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

“Konut yapımı için bu yıl oldukça iyi hasat veren, yurttaşımızın çoğu zaman tek geçim kaynağı olan zeytinlikler habersiz bir şekilde sökülüyor, yine gündüz saatlerinde haftasonu kirletici tesislerin yapımı için patlatma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hatay’ımızın kalkınması için zeytinliklerden bereketli tarım arazilerine, doğal güzelliklerden su kaynaklarına, tarihi zenginliklere kadar her unsuru dikkatle korunup iyileştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yıllar boyu yanı başımızda bulunan, ata mirası doğal varlıklarımızı yine bir yıkımla karşı karşıya kalacak. İktidar, bunun hem Hatay halkına hem de çevremize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini farkına varmalıdır.”