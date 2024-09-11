CHP’li Karabat: İktidar, barajları, Turkcell’i, Vakıfbank’ı, Botaş’ı Araplara satmaya hazırlanıyor

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidarın, Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki şirketleri satmak için yaptığı girişimlerden beklediği sonucu alamadığını kaydetti. Karabat, "TVF bünyesinde olmayan EÜAŞ’ın da satılmak istendiğini biliyoruz. Elde kalan son stratejik barajlar peşkeş çekilebilir" dedi.

Karabat, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sukuk ihracının söz konusu olduğu bir süredir konuşuluyor. Burada hangi şirketlerin teminat gösterileceği konusu önemli" ifadelerini kullandı.

Özgür Karabat, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"TVF’nin bu görüşmelerde şirketleri doğrudan satmak gibi bir planı da var. AKP, uzun süredir Turkcell’i, Vakıfbank’ı ve Botaş’ı Araplara satmak istiyor. Ama Körfez sermayesi bu noktada pek hevesli değil. Daha önce yaptıkları yatırımlarda umduklarını bulamadılar. Mesela Digiturk’ün satışında zarar ettiler. Hatırlayın, geçen yıl Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Bu da havada kaldı. TVF bünyesinde olmayan EÜAŞ’ın (Elektrik Üretim AŞ) da satılmak istendiğini biliyoruz. Elde kalan son stratejik barajlar peşkeş çekilebilir.

Sonuçta AKP her yıl rutin bir şekilde Körfez’e gidip kamu kurumlarını satmaya çalışıyor ve Türkiye’nin itibarını zedeliyor."