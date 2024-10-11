CHP’li Karabat: Ülkeyi savaşa hazır militarist bir algıyla yönetiyorlar

HABER MERKEZİ

AKP grubunun TBMM Başkanlığı'na sunduğu Savunma Sanayi Destekleme Fonu için yeni kaynaklar oluşturulacağı kanun teklifine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tepki gösterdi.

Karabat, "Vatandaşın attığı her adımda vergi alan AKP, şimdi de kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayii katkısı getirmeyi planlıyor" dedi.

Yurttaşın esas gündeminin ekonomi olduğunu ifade eden Karabat, şu açıklamalarda bulundu:

"Topladığınız vergiler yetmiyor, bir de bunu mu uydurdunuz? Savunma sanayi gibi stratejik bir sektörü buna alet ederek, kötü ekonomi yönetimini örtmeye çalışıyorlar. Sakın ola ki halkın milli duygularını istismar edip itiraz edenleri hedefe koymayın. Beceriksiz ekonomi ve bütçe yönetiminiz yüzünden ülkenin her tarafında bir defo oluşmuş durumda. Milyonlarca çocuğumuz okullarında temizlik yapılmadığı için pislik içinde eğitim görüyor. Bunlara acil çözüm bulun diyoruz, karşımıza savunma sanayi ile çıkıyorlar. Türkiye’yi bir tehdit altında, savaşa hazır, militarist bir algı ile yönetmeye başladılar. Çünkü halkın esas gündemi ekonomi, geçim sıkıntısı. Halkın sorunlarına çare bulamadıkları için milli ve dini duyguları kendilerine kalkan yapıyorlar. Savunma sanayi hepimizin gözbebeği, ama kalkıp bunu kötü siyasetinizi örtmek için kullanmayın."