CHP’li Karabat’tan siyasi tutsaklara ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Karabat, şunları söyledi:

“Türkiye’de ne yazık ki yargı araçsallaştırılıyor ve bir adam adına karar verilmeye çalışılıyor. Oysa mahkeme kararlarının tamamı ‘Türk milleti adına’ diye başlar. Gördüğümüz tablo şu bir kişi adına karar verme süreçleri var. Üstelik soruşturma süreçlerinin cezalandırma süreçlerine dönüştürdüğü bir süreci beraberce yaşıyoruz. Soruşturmaların cezalandırılmaya dönüştüğü bu süreci kabul etmek mümkün değil. Türkiye açısından en kıymetli olan şey hukuk devletidir, hukuk sistemidir. Cumhuriyet ve demokrasidir. Buna kuvvet ihtiyacı vardır. Aksi Türkiye’yi fakirleştirir.”