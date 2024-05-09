CHP’li Karaca’dan BirGün’e ziyaret: BirGün, halkın haber alma hakkının teminatıdır

BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret eden CHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, “BirGün, halkın haber alma hakkının teminatıdır” dedi.

BirGün/ANKARA

CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti.

BirGün’ün 20’nci kuruluş yılını kutulayan Karaca, “Büyük emeklerle çıkan BirGün’ün çok uzun yıllar yaşayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

Karaca, BirGün’ü, “İktidarın medya üzerindeki baskısını kıran az sayıdaki mecradan biri” olarak tanımladı. Herkesi BirGün ile dayanışmaya davet eden Karaca, “BirGün, halkın haber hakkının teminatıdır” diye konuştu.