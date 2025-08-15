CHP’li Karaca’dan Diyanet’e: Haddini aşma

BirGün/ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, kadın haklarını hedef alan Cuma Hutbeleri’ne bir yenisi daha eklendi. Türkiye genelindeki camilerde okutulan hutbede, mirastan pay alacak kadınlara, erkeğin alacağının yarısına razı gelmeleri tavsiye edildi.

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kamuoyunda tepki çeken hutbeye yönelik açıklama yaptı. Karaca, hutbede yer verilen, "Kız çocuklarının Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" ifadesinin laikliğe, anayasal ve yasal düzene aykırı olduğunu kaydetti.

KADINLARIN LAİK İRADESİ

Hutbede kullanılan dili, “Kadını birey olarak değil, aile içinde erkeğin gölgesine mahkum eden bir dil” olarak nitelendiren CHP’li Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan’ın ve Erbaş’ın Diyanet’i, bir kez daha kadınların miras hakkına, Anayasa’nın eşitlik ilkesine, Medeni Kanun’a, laik düzene ve cumhuriyetin temelini oluşturan yurttaşlık kavramına doğrudan saldıran bir siyasal aygıta dönüştüğünü gösteriyor. Hukukun üstüne dinî bir meşruiyet sopası sallayarak, kadınların en temel haklarını pazarlık konusu haline getiriyor.

Tüm bu pratikler; kadınlara, laikliğe, yurttaşlığa, halkın ortak hukukuna açılmış bir cephedir. Anayasa’yı delerek, laikliği yok sayarak, kamusal alanı dinsel doğmalarla yeniden tanzim etme girişimi karşısında susmak, hepimizin haklarını ilga eden bu teokratik tahkimata rıza göstermek demek. Diyanet, kendi anayasal sınırlarını aşarak milletin hukukuna parmak uzatma cüretini derhal bırakmalı, haddini aşmamalı.

Diyanet bilsin ki kadınlar; ne hakkını ne hukukunu ne de cumhuriyetini din adına bile olsa gasp ettirmeyecek. Şeriatın gölgesini devletin çatısına düşürmeye kalkan her el, bu ülkenin kadınlarının laik iradesiyle kırılacaktır.”