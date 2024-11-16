CHP’li Karaca’dan subaylara soruşturma açılmasına tepki

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki iki teğmen Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

TBMM Başkanvekili CHP'li Gülizar Biçer Karaca, teğmenler hakkındaki ihraç talebine ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterek, "Biz bu kılıcı yere düşürmeyiz; Cumhuriyet’in kazanımlarını, bu ülkenin onurunu savunan teğmenlerimizin arkasındayız" dedi.

CHP'li Karaca şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün bu millet için ifade ettiği anlam, sadece geçmişe ait değildir. O, Türk milletinin rehberidir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varoluş temeli de onun ilkelerine ve devrimlerine dayanır.

"KENDİ KORKULARININ ESİRİDİR"

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ifadesi de sadece bir slogan değil, bu milletin Cumhuriyet’ine, bağımsızlığına ve değerlerine bağlılığının bir yansımasıdır.

Bu sözleri sarf eden genç subaylara yönelik disiplin işlemleri soruşturması başlatmak ve onları “temizlenmesi gereken” kişiler gibi göstermek, Cumhuriyet’in ruhuna, onun kurucusuna, bu milletin tarihine, onuruna ve bağımsızlık mücadelesine “kılıç çekmektir.” Bugün hâlâ onun fikirlerine ve değerlerine sahip çıkan, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kazanımlarına bağlılık yemini eden genç subaylarımızın o kılıcı tutan ellerine baskı uygulamak, onun adını haykıranları susturmak isteyenler, yalnızca kendi korkularının esiridir.

Bugün Atatürk’e ve onun mirasına sırt dönenler, unutmasın ki, tarih kimseye merhamet göstermemiştir; milletin hafızası asla unutmamıştır. Biz bu kılıcı yere düşürmeyiz; Cumhuriyet’in kazanımlarını, bu ülkenin onurunu savunan teğmenlerimizin arkasındayız. Susmuyoruz; sustukça kaybederiz!"

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün bu millet için ifade ettiği anlam, sadece geçmişe ait değildir.

O, Türk milletinin rehberidir,

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varoluş temeli de onun ilkelerine ve devrimlerine dayanır.



“Mustafa Kemal’in… — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) November 16, 2024

NE OLMUŞTU?

Ankara’da harp okullarının mezuniyet töreni 30-31 Ağustos’ta yapılmış, Kara Harp Okulu mezunu teğmenler dönem birincisiyle kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’de yaptığı açıklamada teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”