CHP’li Karasu: Bu satış ekonomik krizin faturasını kamuya kesmektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TCDD’ye ait Balıkesir Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin satılmasına tepki göstererek, iktidarın ekonomik krizin faturasını kamu mallarını elden çıkararak kapatmaya çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 60 yıldır demiryolu emekçilerinin eğitim ve dinlenme hakkı için kullanılan tesisin özelleştirilmesini “kamusal birikime ve sosyal devlet ilkesine açık saldırı” olarak nitelendiren Karasu, satışın tüm boyutlarının açıklanması için Meclis’e soru önergesi verdi.

Tesisin denize sıfır konumuyla büyük bir rant potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Karasu, bu satışın iktidarın “ekonomik krizin faturasını kamu mallarını satarak ödeme” anlayışının bir tezahürü olduğunu vurguladı.

Karasu, “Önceki yıllarda Ankara Gar sahasında 49 bin metrekare arazi Medipol Üniversitesine, Haydarpaşa ve Sirkeci Kültür Bakanlığı’na, Akçay ise bir sermaye gurubuna satışı yapıldı. Akçay tesisi de kışın TCDD çalışanlara eğitimlerin verildiği, yaz döneminde ise demiryolu çalışanlarının aileleriyle tatil yaptıkları bir yerdi. Cumhuriyet mirasımız olan TCDD ve demiryolcuların alın teriyle var edilen bu tesislerin, ‘gelir getirici’ mantığıyla elden çıkarılması kabul edilemez” dedi.

“KAMU YARARI NEREDE?​”

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergelerinde satışın gerekçelerini ve sonuçlarını sorguladı.

Kamu yararı: 60 yıldır personelin uygun koşullarda tatil ve eğitim imkânı bulduğu tesisin satılmasının hangi kamu yararı vardır?

Rayiç bedel: 741 milyon TL’lik satış bedeli, bölgedeki emsal arazilerle uyumlu mudur? Değerleme hangi kurumlarca yapılmıştır?

İmar ve rant: 15 dönümlük arazinin imar durumu nedir? Otel, konut, AVM gibi fonksiyonlara ne ölçüde izin verilecek? Alan betonlaşmaya açılmış mıdır?

Eğitimler: TCDD personelinin hizmet içi eğitimleri bundan sonra nerede yapılacaktır? Kendi tesis varken kamu kaynakları neden özel işletmelere aktarılacaktır?

Yeni satış hazırlıkları: TCDD’ye ait İskenderun (Arsuz), Urla ve Menekşe tesisleri de satış listesine alınmış mıdır?

Yakınlık iddiaları: İhaleyi alan firmanın son yıllarda topladığı Hazine arazileri ve kamu taşınmazları incelenmiş midir? Siyasi veya ticari bağlantılar var mıdır?

Liyakat ve yönetim: TCDD yönetiminin zararı, personelin sosyal tesislerini satarak mı kapatılmaya çalışılmaktadır?