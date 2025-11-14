CHPli Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na soru önergesi: Halkın sesini karartamazsınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin faaliyetleri yürüten ‘@cbofisi’ (Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi) adlı X hesabına erişim engeli getirilmesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu.

“Erişim engeli kararı, CHP’yi, politikalarını ve 15.5 milyon vatandaşın oyu ile cumhurbaşkanı adayını hedef alan sistematik dijital baskı sürecinin bir parçası mıdır?” diye soran Karasu, halkın sesinin karartlılamayacağını vurguladı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” X hesabına “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Hesaba “devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayımladığı” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca re’sen soruşturma başlatıldı.

Aynı gerekçelerle, Ekrem İmamoğlu’nun 9,7 milyon takipçili ‘@ekrem_imamoglu’ hesabı ile uluslararası hesabı ‘@imamoglu_int’in de daha önce Türkiye’den erişime kapatılmıştı.

NE YAPSANIZ BOŞ!

CHP'li Karasu, bu uygulamaların ‘demokratik rekabetin engellenmesi, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün, seçme ve seçilme hakkının ihlali’ anlamına geldiğini vurguladı.

“15.5 milyon vatandaşımızın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem Başkanın fotoğrafından, sesinden korkanlardan başka bir şey beklenmezdi! Sansürle, baskıyla, yasakla bizi korkutamazsınız” diyen Karasu, “Ne yapsanız boş Ekrem İmamoğlu halkın sesi, bu ülkenin umududur. Halkın sesini karartamazsınız! Halkın umudunu, değişim isteğini hiçbir sansür durduramaz!” diyerek tepkisini dile getirdi.

DİJİTAL BASKI SÜRECİNİN BİR PARÇASI

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde de şu soruları yöneltti: