CHP’li Karasu, Gebze’deki bina çökmesini Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kocaeli Gebze’de meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesini verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Gebze’de meydana gelen ve bir ailenin hayatını kaybetmesine yol açan bina çökmesiyle ilgili olarak Bakanlığınızca yürütülen metro inşaatı çalışmaları kapsamında herhangi bir zemin veya titreşim etüdü yapılmış mıdır? İnşaat sürecinde, çevre binaların statik güvenliğini korumaya yönelik ne tür önlemler alınmıştır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Kocaeli Gebze’de meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesini verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, bakanın suskunluğunu ve net bir açıklama yapmamasını eleştirdi.

Karasu, metro inşaatı nedeniyle bölge halkının aylar öncesinden çatlak ve titreşim şikayetleri yaptığını belirterek, “Milletin kişisel verileri çalınınca, satılırken susan, sahte e-imza, diploma skandalı ortaya çıkınca kaçacak delik arayan bakan, bir aile faciada yok oldu yine susuyor. Bedeli vatandaş ödüyor. Bakan derhal istifa etmelidir” dedi.

"İHMALLERİN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDÜYOR"

Karasu, “Vatandaş evinin kapısı kapanmaz hale gelmiş, binanın oturduğunu söylemiş, defalarca başvuru yapmış. Ancak yöneticiler, idareciler kör ve sağır davranmış. Bugün bir aile artık aramızda değil, çünkü kimse o başvuruları ciddiye dahi almamış” ifadelerini kullandı. Karasu, Gebze’de yaşanan facianın sadece bir bina çökmesi olmadığını, AK Parti iktidarında denetim mekanizmasının tamamen işlemez hale geldiğini vurguladı. Karasu, “Metro, tünel, altyapı projelerinde denetim faaliyetleri çok önemlidir. Ancak, bu faciada da bir kez daha görülmüştür ki denetimler yetersizdir. Bu ülkede kamu idaresi vatandaştan gelen uyarıları bile duymuyorsa, o zaman sorumluluğun en büyüğü siyasidir. Milletin kişisel verileri çalınınca, satılırken susan, sahte e-imza, diploma skandalı ortaya çıkınca kaçacak delik arayan bakan, bir aile faciada yok oldu yine susuyor. Kulağının üstüne yatıyor. Derhal istifa etmelidir. Kendileri ve çevreleri tok olsun, vatandaşa ülkeye ne olursa olsun umurlarında değil. Böyle bir anlayış olamaz. İhmallerin bedelini vatandaş ödüyor” dedi.

"İNŞAAT SÜRECİNDE, ÇEVRE BİNALARIN STATİK GÜVENLİĞİNİ KORUMAYA YÖNELİK NE TÜR ÖNLEMLER ALINMIŞTIR?"

Karasu, Uraloğlu'na şu soruları yöneltti: