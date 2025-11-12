CHP’li Karasu iş cinayetlerini Meclis’e taşıdı: Gerçek sorumlular açığa çıksın

Kulp-Muş karayolunda yapımı süren viyadükte meydana gelen göçük sonucu 4 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirmesine tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iş cinayetini Meclis’e taşırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Karasu, Gebze’de metro inşaatı güzergahındaki çökme ve Dilovası’ndaki yangın faciası ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kulp-Muş karayolunda viyadükte meydana gelen göçüğe ve can kayıplarına, ihmallere dikkat çekti.

Denetimsizliğin, liyakatsizliğin ve siyasi kayırmacılığın işçilerin canına mal olduğunu söyleyen Karasu, gerçek sorumluların ve bağlantıların ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Karasu, “Her kazadan sonra aynı cümleleri duymaktan bıktık: ‘Soruşturma başlatıldı’. Artık gerçek sorumlular, siyasal bağlantılar dahil ortaya çıkarılmalıdır” diye konuştu.

“DENETİMDEN MUAF MI?”

Kulp–Muş karayolundaki kazanın meydana geldiği yol inşaatını üstlenen Ankara merkezli CABA inşaatın, AKP iktidarları döneminde kamu ihaleleriyle hızla büyüdüğünü anımsatan Karasu, grubun inşaat, enerji, turizm ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirtti. Aynı grubun Irak’ın kuzeyinde de çeşitli faaliyetleri bulunduğuna dikkat çeken Karasu “İktidarın yakın çevresine dağıtılan ihaleler hem kamu kaynaklarıyla besleniyor hem de denetimsizliğin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine taraf olduğunu hatırlatan Karasu, “Türkiye, iş güvenliği konusunda imzaladığı sözleşmelere uymuyor. ILO verilerine göre ülkemiz, Avrupa’da birinci, dünyada ilk beşte. Her kazadan sonra aynı cümleleri duymaktan bıktık: ‘Soruşturma başlatıldı’. Artık gerçek sorumlular, siyasal bağlantılar dahil ortaya çıkarılmalıdır. Bu ülkede iş cinayetleri kader değil, siyasi bir tercihin sonucudur. İktidarın tercih ettiği model, ucuz iş gücü ve denetimsiz şantiyeler üzerine kurulu. Emekçinin canı üzerinden rant büyütülüyor” dedi.

Karasu’nun yönelttiği sorular şu şekilde: