CHP’li Karatepe: Bu sürecin Türkiye’ye maliyeti oldukça ağır olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, aralarında BirGün Gazetesi’nin de yer aldığı bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ekonomi piyasalarında yaşanan dalgalanmaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Karatepe, "Yaşananlar, hukuktan uzaklaşmanın ekonomide nasıl sonuçlar doğurduğunu somut biçimde ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu’nun tutuklanması ve CHP’ye yönelik operasyonların ardından Türk Lirası’nın sert şekilde değer kaybettiğini kaydeden Karatepe, "Merkez Bankası’nın borsaya ciddi şekilde müdahalesini görüyoruz. On milyonlarca dolar sattıklarını düşünüyorum. Bu hamleden sonuç alınamayacağı ortada" diye konuştu.

ŞİMŞEK PROGRAMINDA ÇÖKÜŞ

Mehmet Şimşek’in, "Başından beri yanlış olduğu bilinen" ekonomi politikasının bugün itibarıyla çöktüğünün altını çizen Karatepe, "Erdoğan iktidarını koruyabilmek için Türkiye’ye ekonomik anlamda çıkaracağı hiçbir maliyeti dikkate almadan karar alıyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye ekonomisinin artık toparlanma ihtimali yok. Altın fiyatlarının geldiği nokta ortada. Dövizdeki tırmanış hızla sürüyor. Rezerv satarak piyasaların kontrol edildiği bir örnek dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamıştır" diyen Karatepe, şöyle devam etti:

"Bu sürecin Türkiye’ye maliyeti oldukça ağır olacak. Türkiye’nin ekonomik olarak bir çıkış yolu yok. Bugün, Türkiye’de hukukun olmadığını net şekilde herkes gördü. En dokunulmaz olduğu düşünülen insanlara bile dokunulabiliyor. Ben Türkiye’yi dolaştım ve iktidarın kaybetmekte olduğunu gördüm. Benim gördüğümü Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüyor. Erken seçim istiyoruz. Türkiye’nin bu gidişine dur demenin tek yolu erken seçimdir."