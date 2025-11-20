CHP’li Karatepe: En vicdansız vergiyi kaldıracağız



CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından kullanılan kredilere uygulanan faizler üzerinden alınan vergi yüküne dikkat çekti.

Karatepe, özellikle geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca yurttaşın gündelik harcamalarını artık maaşlarıyla değil kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarıyla çevirmeye çalıştığını vurguladı.

"EN VİCDANSIZ VERGİ"

Bu kesimlerin hem yüksek faiz oranlarıyla hem de faizin üzerinden alınan ek vergilerle karşı karşıya bırakıldığını belirterek, kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarındaki faizi ‘en vicdansız vergi’ olarak ifade etti.

Karatepe, CHP’nin iktidarında kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından kullanılan kredilere ödenen faizler üzerinden alınan verginin tamamen kaldırılacağını belirterek, “Bu konuda çok kararlıyız. Kredi kartlarına ödenen faizler üzerinden alınan vergileri ilk günden sıfırlayacağız. Geride kimseyi bırkamayacağız. Ekonomi politikalarımızın odağında insan var. Bu ülkede yaşayan her birey el ele kol kola hep birlikte refaha koşar adım yürüyeceğiz” dedi.