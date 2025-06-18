CHP’li Karatepe: Yüksek teknolojide başarı öyküsü nerede?

BirGün/Ankara

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yatırım, üretim ve ihracatı artırma hedefiyle yatırım taahhütlü avans kredisi programının kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Erdoğan, “Merkez Bankamız, asgari 1 milyar TL tutarındaki orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara 2 yıl anapara ödemesiz, azami 10 yıl vadeli ve 10 milyar TL’ye kadar kredi sağlıyor. Şimdi bu programı 500 milyar liraya çıkarıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise bu açıklamalara sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yanıt verdi. Karatepe, son 20 yılda verilen Ar-Ge destekleri ve yüksek teknoloji vurgusuyla sunulan yatırım programlarının üretim yapısında dönüşüm sağlayamadığını belirtti.

Karatepe, “Sürekli tekrarladığınız “yüksek teknolojili sektörleri destekliyoruz ve geliştirdik” başarı öyküsü nerededir ve neden göremiyoruz?” diye sordu.

Teşviklerin yüksek teknolojili sektörlerin üretim payının artmasını sağlayamadığı gibi azalmasını da engelleyemediğini kaydeden Karatepe, “Orta-Yüksek teknoloji ile birlikte telaffuz edilerek gizlenmeye çalışılan Yüksek teknolojili sektörlerdeki başarısızlık ortadadır. Türkiye’nin Yüksek teknolojili ürünlerinin toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3 ila yüzde 3,5 arasında dalgalanmaktadır ve artış göstermemektedir” ifadelerini kullandı.

Üretim ve ihracatın yüzde 60’tan fazlasının hâlâ düşük ve orta-düşük teknolojiye dayalı olduğuna dikkat çeken Karatepe, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir yapıyla Türkiye’nin nasıl “Yüksek Teknoloji Ülkesi” olacağı izaha muhtaçtır. Üretim ve İhracatın Yüksek teknolojili ürünlere kaydırılması konusunda son 20 yıldır kayda değer hiçbir başarı gerçekleşmemiştir, İmalat sanayi ihracatı içinde Yüksek teknolojili ürünlerin payı hiç artmazken imalat sanayi ithalatı içinde bu ürünlerin payı yüzde 10’lara yükselmiştir. Buradan da sürekli lansmanına maruz kaldığımız Yüksek Teknoloji Destekleme Hamlelerinin açık bir şekilde başarısız olduğu, tam tersine Yüksek teknoloji ithalatını patlattığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan hemen her platformda yerli ve milli üretimi desteklendiklerini söyleyenlerin, YTAK değerlendirme formunda en düşük puanı yerli makine kullanımına vermesi bu konudaki samimiyetin bir göstergesi olması yanında, bu programla desteklenecek yatırımların hayata geçmesiyle sermaye malı ithalatını da artıracaktır.”