CHP’li Kayıhan Pala’dan Sağlık Bakanlığı’na ilaç krizi uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, bu yıl özellikle ciddileşen ilaca erişim sorunu hakkında endişelerini dile getirerek Sağlık Bakanlığı’nın geçmiş yıllardaki politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın (TEİS) açıklamalarına göre, yeni ilaçlara erişimin yüzde 4’lere kadar gerilediğini ve bu oranın Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 72’lik düzeyin kabul edilemez ölçüde altında olduğunu vurguladı.

Pala, ilaca erişim sorununun toplum sağlığına etkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Tedavi edilebilir nedenlere bağlı ölüm hızının yüksek olmasıyla ilaca erişilememesi arasındaki ilişki biliniyor. Türkiye’de tedavi edilebilir ölüm hızı çok yüksek. 2022’de OECD ortalaması yüz binde 80 iken Türkiye’de yüz binde 116 idi. Aynı yıl tedavi edilebilir ölüm hızı Yunanistan’da yüz binde 72, İspanya’da 50, İsviçre’de 34’tü.”

CHP’li Pala, Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz politikaları nedeniyle mağduriyete yol açtığını ve soruna seyirci kaldığını belirterek, 18 Haziran 2025 tarihinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na yönelttiği soru önergesinde bu sorunun ne ölçüde takip edildiğini ve çözüm için hangi eylem planlarının hazırlandığını sordu. Ancak Bakan Memişoğlu, Anayasa’nın 98. maddesine göre on beş günlük yasal süresi dolmasına rağmen soru önergesine henüz yanıt veremedi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ ŞEFFAF DEĞİL, KRİZİN VAHAMETİ HALKTAN GİZLENİYOR!”

Prof. Dr. Kayıhan Pala, soru önergesinin gerekçesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı öncesinde yoğun bakımda tedavi görürken ihtiyaç duyulan ilacın bulunduğu hastanede veya kentte temin edilememesi, ilacın ancak Trabzon’dan getirilmek zorunda kalınmasıyla mevcut durumun vahametinin gözler önüne bir kez daha serildiğini belirtti. Öte yandan, eczacılar tarafından açıklanan “yok ilaç” oranları ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı oranlar arasında farklar bulunduğuna dikkat çeken Pala, Bakanlığın hangi ölçütleri kullandığına açıklık getirmesini de istedi. Ayrıca ilaç eksikliklerinin bölgesel dağılımlarını da sorgulayan Pala, son 20 yılda izlenen politikaların yarattığı bölgesel eşitsizliklere vurgu yaptı.

“Bilimsel kaynaklar, hastaların neredeyse yarısının yazılan ilaçlara ulaşamadıklarında tedavilerini sürdürmediklerini gösteriyor,” diyen Pala, Bakanlığa geçmişte kendisine yazılan ilacı bulamadığı için sağlık durumu kötüleşen ve yaşamını yitiren hastalarla ilgili herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını da sordu.

“SORUNUN KAYNAĞI İKTİDARIN YANLIŞ POLİTİKALARI, YARATTIKLARI KRİZE ÇÖZÜM ÜRETEMİYORLAR!”

CHP’li Pala, soru önergesini tamamlarken sorunun kaynaklarından biri olarak gördüğü AKP iktidarı döneminde kapatılan SSK İlaç Fabrikasını hatırlattı. “Kamuya ait ilaç fabrikaları, serbest piyasanın kâr odaklı ilaç teminine karşı güçlü bir seçenek olarak toplum yararına hizmet veriyordu. Bugün ise iktidarın ilaç fiyatlandırma ve kur politikaları nedeniyle küresel firmalar bazı ilaçlarını Türkiye’den çekiyor,” dedi. Pala, Bakanlıktan bu konuda hızlı bir eylem planı hazırlamasını, kamu eliyle ilaç üretimine yeniden başlanmasını ve bu süreçte genç eczacılara istihdam olanağı sağlanmasını talep etti.